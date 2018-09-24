TEKNOFEST'e rekor katılım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı öncülüğünde 20-23 Eylül tarihleri arasında yeni havalimanında düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), ilk kez düzenlenmesine rağmen çok büyük ilgi gördü. Havacılık, uzay ve teknoloji konularına ülke genelinde ilgi uyandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan festivale 4 günde rekor katılım gerçekleşti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, TEKNOFEST'i 4 günde 550 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Başkan Uysal, “Bu süreç içerisinde rekor bir katılım gerçekleşti, 550 bine yakın ziyaretçi geldi. Her gün ortalama 200 bine yakın insan ziyaret etti. Başlarken, ‘Bu kadar kişi gelir mi, bu kadar hareketli geçer mi' diye tereddütlüydük. Böyle bir festivale İstanbul'un, Türkiye'nin ihtiyacı varmış. İlk sene olmasına rağmen bu kadar ilgi olması çok güzel” dedi.

Dünyadaki en hızlı araçların yarıştığı festivale özellikle gençler ve teknoloji tutkunları büyük ilgi gösterdi. 42 ilden 10 bin genç ve binlerce İstanbullunun katıldığı festivalin ziyaretçileri arasında kundaktaki bebekten yaşlılara kadar yüz binlerce vatandaş yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile ödüller takdim edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Eylül Cumartesi günü eşi Emine Erdoğan ile birlikte TEKNOFEST'i ziyaret ederek teknoloji tutkunu gençlerle buluştu ve festival alanını gezdi. Erdoğan, festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini de verdi. Festivale 4 gün boyunca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı.

Havacılık gösterileri ve yarışmalar katılımcıları büyüledi

Katılımın ücretsiz olduğu festivalde havacılık ve uzay sanayisine yönelik çok sayıda araç ve ürün sergilendi. Milli teknolojiler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sanal gerçeklik uygulamasıyla yakından görüldü. Askeri ve sivil katılımcı firmalarının stantları, hava kontrol kulesi önüne kurulan ana sahnede, gün boyunca performanslar ve yarışmalar, katılımcı firmaların stantlarında ziyaretçilere bilgilendirmelerin yanında birçok deneyim fırsatı sundu. Etkinlik alanında sergilenen hava araçları özellikle öğrencilerin ilgi odağı olurken, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C130 askeri tip nakliye uçağına yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler, uçağın içini gezerek fotoğraf çekildi.

Türk Yıldızları, Solo Türk, paraşüt timi, 129 ATAK helikopteri, TB2 silahlı İHA ve Türkiye'nin ilk profesyonel milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ile kızı Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk'ün akrobasi gösterileri hayranlıkla izlendi. Gökyüzünde harmandalı yapan ATAK helikopterleri büyük alkış aldı. Coşku, heyecan ve adrenalin festival boyunca devam etti. Festivalde vatandaşlar, havada serbest uçuş deneyimi yaşatan dikey rüzgar tüneli platformuna da büyük ilgi gösterdi. AK Parti Milletvekili ve milli yarışçı Kenan Sofuoğlu'nun motosikletiyle Formula 1 aracı, spor araç, Solo Türk F-16 uçağına karşı yarışması da büyük ilgi gördü.

Festival kapsamında Dünya Drone Şampiyonası, Hack İstanbul Siber Güvenlik Yarışması, Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi, dünyanın en hızlı 7 aracının yarıştığı "Yarışların Yarışı", nefes kesen jet uçak, helikopter ve akrobasi gösterileri, THY seyahat hackatonu, planetaryum, paraşüt atlayışları, hava araçları sergisi, simülasyon uygulamaları, teknoloji ve eğitim atölyeleri, konserler ve aktiviteler düzenlendi.

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefiyle düzenlenen festivalde, İstanbul Liselerarası Model Uçak Yarışması'nda liseli öğrencilerin tasarladığı model uçaklar İstanbul yeni havalimanının semalarında süzüldü. Drone şampiyonasının finalleri de katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Festivalde 14 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına özellikle gençler büyük ilgi gösterdi. 750'den fazla takım, 2 binden fazla yarışmacının katıldığı teknoloji yarışmalarında gençler büyük başarı sergiledi. Yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve T3 Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar birlikte verdi.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bisikletle TEKNOFEST'e gidildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dünyanın çeşitli kentlerinde her sene 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası'nı TEKNOFEST ile buluşturan özel bir organizasyona imza attı. 500 bisikletli sporcu ve vatandaş, Saraçhane'deki İBB binasından İstanbul yeni havalimanına kadar 42 kilometre pedal çevirerek, festivale bisikletle katıldı.

Festivalde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İETT ve İBB iştiraklerinin stantlarındaki akıllı şehircilik çözümleri vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler, yerli ve milli akıllı geri dönüşüm konteyneri ile uzaktan kumandalı EDS maketini deneyimleme imkanı buldu. İBB, festival kapsamında Robotaksi ile otonom araçlara temel teşkil edecek robotik araçların yer aldığı bir yarışma da düzenledi. Yarışmada dereceye giren genç mucitler ödüllendirildi.

Ücretsiz ulaşım ve kumanya desteği de verildi

İETT, katılımcıların festivale rahat ve hızlı gidebilmesi için Avrupa ve Anadolu yakasındaki 16 merkezden ücretsiz otobüs seferleri yaptı. Sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında düzenlenen 8 bin 510 seferle toplam 410 bin 150 yolcu festival alanına taşındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, festival boyunca toplam 306 bin 500 kumanya dağıttı, 40 bin kişilik yemek ve 25 bin aşure ikramında bulundu. İBB iştiraklerinden Hamidiye Kaynak Suları AŞ de katılımcılara her gün 200 bin şişeden fazla su ikram etti. Festivalin organizasyonunu sağlayan İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü ise, 212 personeliyle katılımcıları yönlendirdi ve festivale gelen öğrencilerin okullardan alınarak sorunsuz bir şekilde alana gelip gitmelerini koordine etti.

TEKNOFEST, aralarında BBC ve ABC News ile Çin Haber Ajansı Xinhua'nın da bulunduğu dünya basınında yer buldu. İngiltere'den Çin'e, hatta Pakistan'a kadar medya kuruluşları, yoğun ilgi gören gösterileri ve kıyasıya mücadelelerin yaşandığı teknoloji yarışlarını ekranlarına ve manşetlerine taşıdı.