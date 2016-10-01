Evcilleştirilmesi bin yıllar öncesine dayanan posta güvercinleri, tarihin hemen her döneminde uygarlık ve imparatorlukların en önemli iletişim aracı olmayı başardı. Bulundukları yere çabuk adapte olmaları, kapalı bir mekanda çok uzun zaman kalmalarına rağmen adreslerini asla şaşırmamaları nedeni ile en güvenilir iletişim aracı olan posta güvercinleri, son dönemlerde evrilen teknoloji sayesinde unutulmaya yüz tuttu. Telefonun icadı, internet ve haberleşmenin saniyelere inmesi ile kaderine terk edilmeyi bekleyen posta güvercinleri, son günlerde yarışmalarda boy göstermeye başladı.

Binlerce kilometreyi saatler süren yolculukla noktalıyorlar

Ayaklarına bağlanan aletle, binlerce kilometre öteye götürülen posta güvercinleri, saatler süren uçuşun ardından evlerini çok kolay bir şekilde ulaşabiliyor. Günümüzde ulaşılan teknolojide bile yön duygularının nasıl bu kadar güçlü olduğu tam anlamıyla gün yüzüne çıkarılmayan posta güvercinleri, hem yarışmalardaki başarılarıyla hem de ulaştıkları değerlerle sahiplerini mutlu ediyor. Yarışmalarda gösterdikleri başarılara göre fiyatları on binleri bulabilen posta güvercinleri için dünyanın hemen her ülkesinden meraklılar yarışmalara katılarak posta güvercinlerinin tarihe karışmasının önüne geçiyor.

“Diyarbakır sadece terörle anılmasın”

Konu ile ilgili İHA muhabirine konuşan Diyarbakır Posta Güvercinleri Derneği Başkanı Mustafa Yaşar, 15 yıldır posta güvercinlerine merak saldığını söyledi. 40 yıldır güvercin beslediğini belirten Yaşar, posta güvercinlerinin tarihte çok önemli yeri olduğunu ifade etti. Teknolojinin gelişmesi ile neredeyse unutulan posta güvercinlerini besleyip yarışmalara katıldıklarını aktaran Yaşar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şimdiye kadar amatör olarak posta güvercinleri yarışmasına katılıyorduk, son 4-5 yıldır profesyonel olarak yarışıyoruz. Posta güvercinleri Osmanlılar’ın son dönemlerine kadar da haberleşme amacıyla kullanılıyordu. Teknoloji geliştiği için şimdi sadece yarışmalarla ilgiyi arttırmaya çalışıyoruz hobi olarak. Biz bu yıl Bolu’ya kadar yarış yaptık bu bin 50 kilometreye tekabül ediyor. Elazığ, Malatya, Kayseri, Kırşehir Ankara, etap etap en son Bolu’ya kadar yarıştık. Yarışa yakın hayvanların ayağına çipleri yerleştiriyoruz. Bu çipler aynı zamanda barkod görevi görüyor. Antenimizde var, güvercinin geliş saat, saniye ve salisesi otomatik olarak görülüyor. Genellikle burası daha çok terör olayları ile anılıyor. Biz bunun önüne geçmek istiyoruz. Amacımız Diyarbakır’ın bu makus talihini kırmak.”

Orhan Demir adlı kuş yetiştiricisi ise, güvercin merakının çocukluğundan beri olduğunu söyledi. Posta güvercinlerine 15 yıldır daha çok ilgi duymaya başladığını anlatan Demir, “Son dönemlerde profesyonel olarak yarışmalara katılıyorum. Kupalarım var. Geçmişte posta güvercinlerinin daha önemli yeri vardı, iletişimin vazgeçilmez aracıydı ama şu anda bunu yapan pek kimse yok. Biz posta güvercinlerini hobi olarak besleyip yarışmalara katılıyoruz” dedi.



Aydın Yorat

