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Teknoloji perakendeciliğinde lider TeknoSA oldu

Perapost Dergisi ve araştırma şirketi CRIF işbirliği ile hazırlanan Türkiye’nin en büyük 100 perakende şirketinin belirlendiği liste açıklandı. Açıklanan listede “Herkes için Teknoloji’ felsefesiyle 2000 yılında kurulan ve 16 yıldır sektör içinde olan TeknoSA, teknoloji perakendeciliğinde ilk sırada yer aldı.

Teknoloji perakendeciliğinde lider TeknoSA oldu

10 Ocak 2017 10:07

Perakende dünyasını buluşturan ‘Perapost’ dergisi, araştırma şirketi CRIF’le işbirliğine imza atarak Türkiye’de faaliyet gösteren en büyük 100 perakende şirketini belirledi. Zincir perakende marketleri, giyim perakendecileri ve teknoloji marketleri arasında kıyasıya rekabetin yaşandığı listede genel klasmanda bir basamak yükselerek altıncı sırada yer bulan TeknoSA, teknoloji perakendeciliğinde ise yine ilk sırada yer aldı.

Perakende 100 listesinde toplam ciro 95,4 milyar TL’ye ulaşırken, TeknoSA 3 milyar TL seviyesinde cirosu ile lider teknoloji perakende şirketi oldu.

 “Liderliği, oluşturduğumuz değerlerin bir bütünü olarak görüyoruz”

TeknoSA’nın sektöründe dünya ölçeğinde bir ‘benchmark’ olduğunu belirten TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan, “16 yıldır Türkiye teknoloji perakendeciliğinin değişmez lideriyiz. Biz bu liderliği yarattığımız değerlerin bir bütünü olarak görüyoruz. İnovasyon kültürümüz, operasyonel mükemmellik anlayışımız ve yaptığımız her işte daima ‘öncü’ ve ‘örnek’ duruşumuz ile hedeflerimiz doğrultusunda hız kesmeden ilerliyoruz” dedi.

Etiketler: perapost dergisi, teknoloji, Teknoloji perakendiciliği, Teknosa


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