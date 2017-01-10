Perakende dünyasını buluşturan ‘Perapost’ dergisi, araştırma şirketi CRIF’le işbirliğine imza atarak Türkiye’de faaliyet gösteren en büyük 100 perakende şirketini belirledi. Zincir perakende marketleri, giyim perakendecileri ve teknoloji marketleri arasında kıyasıya rekabetin yaşandığı listede genel klasmanda bir basamak yükselerek altıncı sırada yer bulan TeknoSA, teknoloji perakendeciliğinde ise yine ilk sırada yer aldı.

Perakende 100 listesinde toplam ciro 95,4 milyar TL’ye ulaşırken, TeknoSA 3 milyar TL seviyesinde cirosu ile lider teknoloji perakende şirketi oldu.

“Liderliği, oluşturduğumuz değerlerin bir bütünü olarak görüyoruz”

TeknoSA’nın sektöründe dünya ölçeğinde bir ‘benchmark’ olduğunu belirten TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan, “16 yıldır Türkiye teknoloji perakendeciliğinin değişmez lideriyiz. Biz bu liderliği yarattığımız değerlerin bir bütünü olarak görüyoruz. İnovasyon kültürümüz, operasyonel mükemmellik anlayışımız ve yaptığımız her işte daima ‘öncü’ ve ‘örnek’ duruşumuz ile hedeflerimiz doğrultusunda hız kesmeden ilerliyoruz” dedi.