Teknolojinin kalbi ‘Blockchain Summit’te atacak

Blockchain teknolojisi ve kripto paraların araştırılması, mevzuat çalışmalarının yapılması ve bu teknolojinin Türkiye’de geliştirilmesi amacıyla kurulan Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği (BLASEA), bu yıl ilk kez Blockchain Summit İstanbul 2017’yi düzenlemeye hazırlanıyor. 23 Kasım Perşembe günü Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek zirvenin ana teması ‘Gelecek’ olacak. Zirvede gelecekte Blockchain sisteminin nasıl yaygınlaşacağı, Türkiye’de bu sistemi geliştirmek için atılacak adımlar ve geleceğe bugünden nasıl uyum sağlanabileceği gibi mevzuat çalışmalarına yön verecek fikirler ele alınacak.

Zirvede ayrıca Türkiye’de Blockchain ve kripto paranın durumu, Blockchain teknolojisi ve ödeme sektörünün dönüşümü, kripto para üzerine düzenleyici yapı, sanayide teknolojik gelişmeler, ICO’ların yükselişi ve finansal Blockchain sistemi de konuşulacak.

“Yaklaşık 30 farklı konuda sektörün önde gelen isimleri ile bir araya gelinecek”

Teknolojinin liderlerini bir araya getirecek zirvenin ana konuşmacıları Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Av. Kadir Kurtuluş, Copyrobo CEO’su Hasan Kurtuluş, Londra merkezli PWC’nin Fintech ve Dijital Bankacılık Direktörü Ajit Tripathi, Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat, CoinTurk Genel Yayın Yönetmeni Levent Kurt, TEPAV İcra Direktörü Güven Sak, Microsoft Yazılım Geliştirme Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Aygören olacak. Ayrıca yaklaşık 30 farklı konuda sektörün önde gelen isimleri ile bir araya gelinecek. Zirveye Blockchain teknolojisinin sağlayıcıları, kripto para borsaları ve cüzdanlar, bankalar ve finansal kurumlar, finansal teknoloji şirketleri, yasal uzmanlar, kripto para madencileri ve meraklıları ile yatırım uzmanlarının yanı sıra teknoloji alanında yatırım yapan yerli ve yabancı pek çok markadan önemli isimler de katılacak.

“Blockchain konusunu merak eden ve bilgi sahibi olmak isteyen herkesi bekliyoruz”

BLockchain Summit’in Türkiye’de bir ilk olduğunu ve alana önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Av. Kadir Kurtuluş, “Kripto paranın arka planındaki teknoloji olan Blockchain, merkezi bir kontrolü olmayan dağıtık veri tabanıdır. Blockchain’i Bitcoin ile ilgili olarak gerçekleştirilen, tüm Bitcoin işlemlerini kayıt altına alan bir kayıt defteri olarak düşünebiliriz. Blockchain sistemi kullanıcılarına güvenilir bir ortam sunarak dijital bağlamdaki işlemlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Bu sistemin ilerleyen yıllarda kamu kurum ve kuruluşlarında, tüm bankalarda ve hatta oy sistemlerinde bile aktif olarak kullanılacağını öngörüyoruz. Dernek olarak bu sistemi ülkemize tanıtmak ve kullanımını yaygınlaştırmak hedefiyle yola çıktık. Bu hedefimizin bir parçası olarak gerçekleştireceğimiz Blockchain Summit İstanbul Zirvesi’nde; bu sistemin detaylı tanıtımını yaparak, dünyada bu teknolojisinin nasıl kullanıldığı ve Türkiye’de bu süreçte neler yapılabileceğini ele alacağız. Dernek olarak Türkiye’de ilk kez böyle bir zirve gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Etkinliğimize tüm teknoloji şirketlerini, Blockchain konusunu merak eden ve bilgi sahibi olmak isteyen herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.