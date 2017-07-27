TeknoSA eğitimde Avrupa’da birinci, dünyada 2’inci sırada

Türkiye teknoloji perakende sektörünün liderlerinden TeknoSA, ilk ve tek MEB sertifikalı eğitim merkezi olan TeknoSA Akademi üzerinden çalışanlarına sunduğu “Intel Retail Edge” eğitimlerinin 2017 yılı tamamlanma oranlarına göre Türkiye’de ve Avrupa’da birinci oldu. Avrupa’da 3 bin 636 perakendeci arasından en çok eğitim tamamlayan şirket olan TeknoSA, dünyada ise 11 bin 414 perakendeci arasında ikinci sırada yer aldı.

Intel ile eğitim alanında iş ortaklıklarının her sene artarak devam ettiğini belirten TeknoSA İnsan Kaynakları Müdürü Ebru Anıldı “TeknoSA Akademi’de 2012 yılından itibaren Intel Retail Edge online eğitimlerini çalışanlarımıza sunmaktayız. 2017 yılında eğitimlerin tamamlanma oranlarına baktığımızda Türkiye’de ve Avrupa’da birinci sırada, dünyada ise ikinci sıradayız. Hedefimiz, bu uluslararası başarıyı çalışan eğitimine verdiğimiz önemle sürdürmek. Bu anlayışla, diğer iş ortaklarıyla da eğitim programımızı sürekli zenginleştiriyoruz. Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden kurumlardan biri olarak çalışanlarımızı sadece bugüne değil geleceğe hazırlamaya odaklanıyoruz” dedi.

Bilimsel perakendecilik anlayışıyla alanında yetkin, hizmet odaklı, başarılı çalışanlar yetiştirmek ve müşteri memnuniyetini de bu çerçevede artırmak amacıyla 2005 yılında kurulan TeknoSA Akademi’de şimdiye kadar 5 milyon 100 bin saat eğitim verildi ve 15 bin 500 kişi eğitim aldı. Sınıf içi eğitimlerin yanı sıra e-öğrenme ile de çalışanlara gelişim fırsatı yaratan TeknoSA Akademi’nin online eğitim platformunda, ürün eğitimlerinin yanı sıra satış ve müşteri memnuniyetine yönelik iletişim, takım çalışması, müşteri deneyimi, beden dili ve satış sanatı eğitimleri de yer alıyor. Mağaza yöneticileri ve satış danışmanları eğitimlere kendilerine sağlanan tabletler üzerinden erişebiliyor.

TeknoTube ile sürekli gelişim

TeknoSA Akademi’nin TeknoTube adında bir de video eğitim platformu bulunuyor. TeknoSA mağazalarında satışa sunulan ürünlerin müşteri ihtiyaçları kapsamında özellik/fayda kriterleri dikkate alınarak hazırlanan videoları, TeknoTube’da yayınlanıyor. Bu eğitim videoları ile satış danışmanlarına hem doğru bilgiyi tek bir ortamdan aktarmak hem de müşteri ihtiyaçlarına göre satış becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.