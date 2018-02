Teknosa’dan 2018 için 60 milyon TL yatırım

Teknosa, 2017 yılı finansal sonuçlarını ve 2018 yılı hedeflerini basın toplantısı ile açıkladı. Teknosa’nın sağlıklı ve istikrarlı büyüme ile değer oluşturduğunu vurgulayan Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Güçlendirdiğimiz yapımızla 2018’e iddialı bir giriş yapıyoruz. 2018’in, 2017’de olduğu gibi başarılarla dolu geçeceğine inanıyoruz. Yeni Neslin Sabancı’sı olarak teknolojiyi, yenilikçiliği ve gelecek potansiyeli yüksek işleri merkezine alan Topluluğumuzda, Teknosa çok önemli bir değeri temsil ediyor. Sabancı Topluluğu’nun Türkiye’nin geleceğine duyduğu güven ve perakende sektörüne dair vizyonu kapsamında, Teknosa’da insan kaynağı ve teknoloji odaklı yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 2017 yılındaki yatırımımızı bu yıl ikiye katlayıp 60 milyon TL’ye çıkarıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da sektörde öncü, oyun kurucu konumumuzu sürdürmeye kararlıyız.

Farklı sektörde milyonlarca tüketiciye dokunuyoruz ve çok büyük bir perakende tüketici verisine sahibiz. Yüz yüze temas ve teknolojinin oluşturduğu her kanaldan müşterimizi anlamaya ve ona en iyi servisi vermeye çalışıyoruz. Bu kadar geniş bir perakende yelpazesine sahipken, tüketicinin nabzını bizden daha iyi kim tutabilir ki? 2018 yılında Türkiye’de tüketiciyi en iyi biz anlayacağız ve Teknosa’da önceliğimiz ‘mükemmel müşteri deneyimi’ olacak.”

“Teknolojiye erişimi kolaylaştıracağız”

Perakende sektöründe müşteri her zaman merkezde olsa da teknolojinin oyuna dahil olmasıyla bu durumun farklı bir boyuta taşındığını belirten Ata Köseoğlu, “Mağazalarımız ve teknosa.com’da ağırladığımız müşterilerimiz, dijital dünyadaki gücümüz ve iş ortaklarımız ile çok güçlü bir ekosisteme sahibiz. Müşteriye daha fazla temas edebilmek, tüm kanallarımızda mükemmel müşteri deneyimi sunmak ve yeni müşteriler kazanmak için teknolojinin olanaklarından faydalanıyoruz. Bu çerçevede başta e-ticaret, mobil teknolojiler olmak üzere veri yönetimi ve büyük veri, müşteri ilişkileri yönetimi, mobil ödeme sistemleri, nesnelerin interneti (IoT) ve yapay zekâ alanında fırsatları değerlendiriyoruz. 2018 yılında hedefimiz, fit ve çevik organizasyonumuzla kârlı şekilde büyümek. Türkiye’nin dijitalleşme atağında teknolojiye erişimi daha da kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Kesintisiz müşteri deneyimine odaklandık

‘Herkes için teknoloji’ felsefesi ile ‘her an, her yerde’ teknoloji alışveriş deneyimini en üst seviyeye getirmek istediklerini ve bu doğrultuda kendilerini devamlı yenilediklerini söyleyen Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan da, “2017 yılında daha iyi bir deneyim için yatırımlarımızı hızlandırdık. 2017, omnichannel (çoklu kanal) stratejimiz doğrultusunda müşterilerimize her kanaldan kesintisiz hizmet sunmaya odaklandığımız, müşteri deneyimini 360 derece ele alarak yenilikçi hizmetlerimizi daha da derinleştirdiğimiz bir yıl oldu. 2017 yılında 28 milyon TL seviyesinde yatırım yapmıştık. Bu yıl hem yatırımlarımızı artırıyor hem de hedeflerimizi büyütüyoruz. Kısa vadede, Türkiye’de öncüsü olduğumuz çoklu kanalda müşteri deneyiminde örnek olacağız” şeklinde konuştu.

Her alanda büyüme devam etti

Tüketici teknolojisi ürünleri satışlarının 2017 yılında ciroda yüzde 16 arttığı bilgisini veren Bülent Gürcan, pazara ilişkin olarak, “Akıllı telefonlar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hala büyümenin sürükleyicisi konumunda. 2017 yılında Türkiye’de akıllı telefonların hâkim olduğu telekom kategorisi yüzde 19 büyürken, pazardan yüzde 42’lik bir pay aldı. Büyük beyaz eşya ÖTV indirimi etkisiyle yüzde 21, tüketici elektroniği ve küçük ev aletleri yüzde 11 büyüdü. Bilgi teknolojileri kategorisindeki satışlar ise uzun bir aradan sonra oyun özellikli ürünlere talep nedeniyle yılı yüzde 2,5 seviyesinde artış ile tamamladı” dedi.

2017 yılında hedeflerini aştıklarını belirten Gürcan, sözlerine şöyle devam etti: “Müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda, mağazalarımızdan ürün karmamıza her konuda kendimizi yeniledik. Çoklu kanalda müşterilerimize yaşattığımız deneyimi iyileştirdik. Yaptığımız çalışmalar performansımıza da çok olumlu yansıdı. Türkiye’nin dört bir yanında 110 bin metrekare net satış alanına sahip 204 mağazamızla Türkiye’nin açık ara en yaygın teknoloji perakende şirketiyiz. 2570 kişilik ekiple, yıl boyunca 200 milyona yakın ziyaretçimizi yenilikçi ürün ve hizmetlerle buluşturduk. Her çeyreğini kârlılıkla geride bıraktığımız bir yıl oldu. Aynı mağazalarda yüzde 17 büyüme gerçekleştirdik. 2017 yılı toplam ciromuz 3,4 milyar TL olarak gerçekleşti. kârlılığımız ise 20 milyon TL’ye ulaştı. Online satış kanalımız teknosa.com, geçen yıla göre satışlarını yüzde 30 artırdı. Çoklu kanal stratejimizle beraber devamlı geliştirdiğimiz altyapımız sayesinde, online alışverişte internetten sipariş edip mağazadan teslim alan müşterilerimizin oranı yüzde 30’a ulaştı. Teknosa mobil aplikasyonundan gerçekleşen satışlarda da bu yıl yüzde 128’lik dikkat çekici bir artış sağladık. Geçen yıla göre, Teknosa’nın mobil platformdaki ziyaretçi sayısı 6 kat arttı.”