TeknoSA’nın ‘akıllısı’ Preo’nun üçüncü nesli tüketiciyle buluştu

Sabancı Holding iştiraklerinden TeknoSA, akıllı ürünler pazarına giriş yaptığı Preo markasını geliştirmeye devam ediyor. Gelişmiş özellikleri ile öne çıkan Preo P3, 21 Temmuz itibariyle TeknoSA mağazalarında ve teknosa.com’da satışa sunuldu. Birinci ve ikinci versiyonu tüketiciler tarafından yoğun ilgi gören Preo markalı akıllı telefon ailesi, şimdi de gelişmiş özellikleri ile dikkat çeken yeni Preo P3 ile genişliyor.

Kendi akıllı ürün markasını piyasaya sunarak sektöründe bir ilki gerçekleştiren TeknoSA, Preo P3 akıllı telefon ile tüketicilerin ihtiyacı olan tüm özellikleri bir arada sunuyor. Preo P3, 5 inçlik ekrana sahip. 1.2 GHz dört çekirdekli işlemci, 2350 mAH’lik güçlü bataryası ve çift arka kamerası var. 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafızaya sahip Preo P3’te ayrıca, çift SIM kart kullanabilme özelliği bulunuyor.

799 TL’den satışta

Silver ve gold rengi kapak seçenekleriyle TeknoSA mağazaları ve teknosa.com’da yerini alan Preo P3 akıllı telefon, kendi kategorisinde çok uygun fiyata, 799 TL’ye tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Lansman döneminde 3 ay boyunca, Preo P3 ile birlikte 39 TL değerindeki Tivibu Go Süper Paket de hediye! Ayrıca yine aynı dönemde 24 ay taahhütle Teknosacell hattı alanlar Preo P3 akıllı telefona peşin fiyatına 12 ay taksitle sahip olma fırsatını yakalıyor.

