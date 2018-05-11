Diğer
Kategoriler

Teknosa’nın İzmir’deki 17’nci mağazası açıldı

Teknosa, İzmir’deki mağaza sayısını 17’ye çıkardı. İzmir Bayraklı Westpark’taki yeni Teknosa mağazasında telekomdan küçük ev aletlerine, bilgisayar ve aksesuarlara kadar pek çok ürün avantajlı fiyatlarla tüketicilerle buluşmayı bekliyor.

Teknosanın İzmirdeki 17nci mağazası açıldı

11 Mayıs 2018 09:59

Teknosa, Ege’deki mağaza yatırımlarına devam ederek, İzmir Bayraklı Westpark’ta yer alan yeni mağazası ile İzmir’deki 17’nci mağazasını açmış oldu.

13 Mayıs’a kadar özel indirimler sürecek

13 Mayıs tarihine kadar açılışa özel indirim kampanyaları sunacak olan Teknosa, telekomdan küçük ev aletlerine TV’lerden bilgisayar ve aksesuarlara kadar pek çok ürünü avantajlı fiyatlarla tüketicilerle buluşturacak.
Türkiye genelinde 208’e ulaşan mağaza ağı ve teknosa.com ile müşterinin teknolojiye erişimini kolaylaştıran Teknosa, çoklu kanaldan kesintisiz hizmet vermek için yatırımlarını sürdürmeye devam edecek.
 

Etiketler: açılış, İzmir, Teknosa

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç