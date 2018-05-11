Teknosa’nın İzmir’deki 17’nci mağazası açıldı

Teknosa, Ege’deki mağaza yatırımlarına devam ederek, İzmir Bayraklı Westpark’ta yer alan yeni mağazası ile İzmir’deki 17’nci mağazasını açmış oldu.

13 Mayıs’a kadar özel indirimler sürecek

13 Mayıs tarihine kadar açılışa özel indirim kampanyaları sunacak olan Teknosa, telekomdan küçük ev aletlerine TV’lerden bilgisayar ve aksesuarlara kadar pek çok ürünü avantajlı fiyatlarla tüketicilerle buluşturacak.

Türkiye genelinde 208’e ulaşan mağaza ağı ve teknosa.com ile müşterinin teknolojiye erişimini kolaylaştıran Teknosa, çoklu kanaldan kesintisiz hizmet vermek için yatırımlarını sürdürmeye devam edecek.

