Spor yapan arkadaşlarına özenerek 23 yaşında kick boksa başlayan Emine Arslan, kısa sürede pek çok başarıya imza atarak milli sporcu oldu. Arslan, tekstil atölyesinden Türkiye Şampiyonluğuna uzanan başarı hikayesiyle herkese örnek oldu. İş sonrası antrenman salonlarına koşarak gittiği zorlu yıllara rağmen birçok başarı elde eden sporcu, kimi zaman antrenmanlara izin vermeyen iş yeri sahipleri yüzünden işsiz kaldı. Asla vazgeçmeyen ve büyük bir azimle antrenmanlarına devam eden sporcu Türkiye şampiyonlukları kazanıp birçok uluslararası müsabakada derece alarak Türk bayrağını dalgalandırmayı başardı.

Şampiyonalarda Türkiye’nin gururu oldu

Bağcılar Belediyesi birçok yarışmada Türkiye'nin gururu olan Emine Arslan için Bağcılar Gençlik Merkezi’nde antrenmanlarını daha rahat yapma olanağı olan bir iş imkanı sağladı. Başarılı sporcu da yeni işi sayesinde antrenmanları için daha fazla zamanı olduğunu ifade ederek mutluluğunu dile getirdi. Arnavutköy Belediyesi’nin sponsor olduğu Emine, pek çok şampiyonada Türkiye’nin gururu olurken, Arslan'ın yeni hedefi ise Macaristan’ın başkenti Budapeşte'de yapılacak olan Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda Türkiye'ye altın madalya getirmek.

“Çok rahatladım hatta iki rekat şükür namazı bile kıldım”

Tekstilde çalıştığı zamanlarda antrenman yapmak için yeterince zaman bulamadığını ifade eden kick boksçu Emine Arslan, “Tekstilde baya yoğun, ağır işlerim vardı. Makinada çalışıyordum gerektiğinde iplikleri temizliyordum. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın bana sunmuş olduğu bu iş sayesinde çok çok rahatladım hatta iki rekat şükür namazı bile kıldım. O kadar mutluydum ki ilk günü anlatamam. Antrenmanlarımda daha yoğun çalışmaya başladım. İki katı daha hızlı olduğumu düşünüyorum şimdi daha iyiyim” dedi.

“Kimileri kabul ediyordu sonrasında çıkarıyordu"

Antrenmanlara gitmek için izin istediğinde işsiz kalan başarılı sporcu Arslan, “İzin istiyordum vermiyorlardı, sporcu olduğumu ilk başta iş yerine girdiğimde anlatıyordum. Kimileri istemiyordu, kimileri kabul ediyordu sonrasında çıkarıyordu. Ama Orhan ağabeyim çalıştığım yerde bana yardımcı oluyordu, izin veriyordu sağ olsun. 'Dayak yemeye para mı veriyorsun', 'gitme tekstil yerlerinde işimiz çok önemli nereye gidiyorsun', 'bu da spor mu Allah aşkına sen ne yapıyorsun' derlerken işte şampiyon olduk. 'Emine Arslan işte o benim yeğenim', 'bu benim eskiden işçimdi', 'bu benim arkadaşım' diye artık parmakla gösteriliyorum. Daha bir saygınlık görüyorum nedense. Yolda yürüdüğüm zaman çantamdan bakıp 'kick boksçu abla bu oluyor' diyorlar” şeklinde konuştu.

"Hayat ağır bir sorumluluk yüklemiş ama Emine daha güçlü olmuş"

Arslan’ın başarısının büyük zorluklar içerisinde geldiğini söyleyen antrenör Hasan Fahri Şen, “Ağır bir işi ağır bir sorumluluğu vardı. Hayat ağır bir sorumluluk yüklemiş ama Emine daha güçlü olmuş, kendini biraz daha güçlendirmiş spor salonuna geldiği zaman tam verim alamıyorduk. Başarınca sağ olsun Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı kendisini işe aldı. Kendisiyle gurur duydum zor şartlarda başarılı oldu. Bana yeni bir ışık oldu, güzel bir şekilde her insanın ne kazanabileceğini, mücadeleler ederek nerelere gelebileceğini bana da gösterdi” ifadelerini kullandı.

“Antrenmana, maça gittiği zaman izin veriyorduk"

Başarılı sporcunun tekstilde çalıştığı zamanlarda antrenmanları için kendisine her zaman kolaylık sağladığını ifade ettiği patronu Orhan Güç ise, "Emine Hanım çok çalışkan hem şampiyonlara hazırlanıyordu hem çalışıyordu. Ondan memnunuz inşallah başarılarının devamını bekliyoruz. Fiziksel olarak çok yorucu bir şey ama o başardı, başarıyor ve çalışıyor da. Övünüyoruz onunla ve devamını bekliyoruz. Antrenmana, maça gittiği zaman izin veriyorduk" diye konuştu.

Emine Arslan’ın başarıları

2015 İzmir Türkiye Kick Boks Şampiyonu

2015 Kıtalararası Şampiyonu

2016 Türkiye Büyükler ve Gençler Kick Boks Şampiyonluğu

2016 Sakarya Light Contact Türkiye Şampiyonu

2016 Avrupa Büyükler Kick Boks Şampiyonası’nda Avrupa 2’nciliği

Ahmet Faruk Sarıkoç - Hasibe Karadağ