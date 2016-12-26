Halep’te savaştan etkilenenlere yardım göndermek için Tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren İhracatçılar birlikleri ve dernekler “Halep İçin Elele” sloganı ile topladıkları 21 tır dolusu malzemenin Kızılay Koordinasyonu ile Halep'e gönderilmesine ilişkin Dış Ticaret Kompleksi bahçesinde tören ile düzenlendi. Törene, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Tanrıverdi, İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, İHİB Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Uysal, BATİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erten, ÇSS Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İyikühal, LASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca, MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gecü ve destek veren kurumların çalışanları katıldı.

Gıda ürünleri, Giyim Malzemesi, Battaniye, Ayakkabı ve Temizlik malzemeleri gibi temel ihtiyaç maddelerinin yer aldığı 21 Tır Dolusu yardım malzemesi dualar eşliğinde Dış Ticaret Kompleksi bahçesinde düzenlenen tören ile Halep’e gönderdi. Protokol konuşmaları ile başlayan törende Halep’te insanlık dramı yaşayan vatandaşlar için dualar edildi. Ardından 21 tır dolusu yardım malzemesi yola çıktı.

“Toplam gönderilen tırımız 1010’u aştı ”

Tekstil ve hazırgiyim sektöründe faaliyet gösteren İhracatçılar birlikleri ve derneklerinin bir araya gelerek yardım topladıklarını ifade eden Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “ Topladıkları 21 tır malzemeyi Kızılay’a bağışladılar. Biz de bu yardımları Halep’ten İdlib’e gelen 40 bin ihtiyaç sahibi insanın kullanması için bölgeye göndermiş olduk. Şimdiye kadar Kızılay aracılığı ile Suriye’ye Halep operasyonu başladığı günden buyana 575 tır insani yardım malzemesi gönderildi. Diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte bu sayı toplam gönderilen tırımız 1010’u aştı” dedi.

“Biz bu vahşeti seyretmiyoruz”

Suriye’de dünyanın seyrettiği bir vahşetin yaşandığını dile getiren İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, “Burada bu vahşeti sadece Türkiye seyretmiyor, askeri ile Cumhurbaşkanımız ve halkımız ile biz bu vahşeti seyretmiyoruz. Burada insanlıktan yana tavrımızı ortaya koyuyoruz. Bosna’da yaşandı seyredildi ama Halep için aynı şekilde kalması gönlümüz razı gelmedi” şeklinde ifadeler kullandı.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Murat Ergin



