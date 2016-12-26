Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Tekstil ve hazır giyim sektörü temsilcilerinden Halep'e 21 tır yardım

Tekstil ve hazır giyim sektörü temsilcilerinden Halep'e 21 tır yardım

Tekstil ve hazı rgiyim sektöründe faaliyet gösteren ihracatçılar birlikleri ve dernekler “Halep İçin Elele” sloganı ile topladıkları 21 tır dolusu malzeme Kızılay Koordinasyonuyla Halep’e gönderdi.

Tekstil ve hazır giyim sektörü temsilcilerinden Halepe 21 tır yardım

26 Aralık 2016 14:06
Tekstil ve hazır giyim sektörü temsilcilerinden Halep'e 21 tır yardım - Tıkla İzle

Halep’te savaştan etkilenenlere yardım göndermek için Tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren İhracatçılar birlikleri ve dernekler “Halep İçin Elele” sloganı ile topladıkları 21 tır dolusu malzemenin Kızılay Koordinasyonu ile Halep'e gönderilmesine ilişkin Dış Ticaret Kompleksi bahçesinde tören ile düzenlendi. Törene, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Tanrıverdi, İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, İHİB Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Uysal, BATİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erten, ÇSS Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İyikühal, LASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca, MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gecü ve destek veren kurumların çalışanları katıldı.

Gıda ürünleri, Giyim Malzemesi, Battaniye, Ayakkabı ve Temizlik malzemeleri gibi temel ihtiyaç maddelerinin yer aldığı 21 Tır Dolusu yardım malzemesi dualar eşliğinde Dış Ticaret Kompleksi bahçesinde düzenlenen tören ile Halep’e gönderdi. Protokol konuşmaları ile başlayan törende Halep’te insanlık dramı yaşayan vatandaşlar için dualar edildi. Ardından 21 tır dolusu yardım malzemesi yola çıktı.

“Toplam gönderilen tırımız 1010’u aştı ”
Tekstil ve hazırgiyim sektöründe faaliyet gösteren İhracatçılar birlikleri ve derneklerinin bir araya gelerek yardım topladıklarını ifade eden Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “ Topladıkları 21 tır malzemeyi Kızılay’a bağışladılar. Biz de bu yardımları Halep’ten İdlib’e gelen 40 bin ihtiyaç sahibi insanın kullanması için bölgeye göndermiş olduk. Şimdiye kadar Kızılay aracılığı ile Suriye’ye Halep operasyonu başladığı günden buyana 575 tır insani yardım malzemesi gönderildi. Diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte bu sayı toplam gönderilen tırımız 1010’u aştı” dedi.

“Biz bu vahşeti seyretmiyoruz”
Suriye’de dünyanın seyrettiği bir vahşetin yaşandığını dile getiren İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, “Burada bu vahşeti sadece Türkiye seyretmiyor, askeri ile Cumhurbaşkanımız ve halkımız ile biz bu vahşeti seyretmiyoruz. Burada insanlıktan yana tavrımızı ortaya koyuyoruz. Bosna’da yaşandı seyredildi ama Halep için aynı şekilde kalması gönlümüz razı gelmedi” şeklinde ifadeler kullandı.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Murat Ergin 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 7°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç