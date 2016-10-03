Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) tarafından Peru’nun başkenti Lima’da düzenlenen şampiyonaya 55 ülkeden 760 sporcu katıldı. Rekor sayıda sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye’yi 20’si erkek 16’sı bayan olmak üzere 36 sporcu temsil etti. Türkiye, Dünya şampiyonasının son gününde 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Şampiyonanın son gününde, bayanlar 18-30 yaş bireysel kategorisinde Elif Aybüke Yılmaz altın madalya kazandı. Serbest stil 12-17 yaş karışık takım kategorisinde Enes Doğuhan Bilgin, Ramazan Aydın, Yusuf Şaşmaz, Gülsena Karakuyulu ve Busenur Sevük'ten oluşan takım ile, bayanlar 12-14 yaş takım kategorisinde Sude Yener, Şevval Yarar ve Şeyda Nur Yavuz'dan oluşan takım gümüş madalyanın sahibi oldu. Erkekler 15 - 17 yaş bireysel kategorisinde Muhammed Emir Yılmaz ile Serbest stil 17 yaş üstü kategorisinde Oğuzhan Mustafa Örnek, ülkemize bronz madalya kazandırdı.

Takım halinde dünya ikinciliği

Türkiye, son gün elde ettiği madalyaların ardından 5 altın, 4 gümüş ve 7 bronz madalyaya ulaştı. Toplamda 16 madalya kazanan Türkiye, genel sıralamada Güney Kore’nin ardından Dünya ikincisi olarak büyüt bir başarıya imza attı.

En iyiler Türkiye'den

Şampiyonanın ardından yapılan değerlendirmede milli takım antrenörlerinden Nesime Altun, ‘Dünyanın En İyi Bayan Antrenörü’, milli sporcu Elif Aybüke Yılmaz da ‘En Değerli Bayan Sporcu’ ödüllerine layık görüldü.

15 Temmuz Şehitleri unutulmadı

Dünya ikincisi olarak tarihi bir başarıya imza atan Tekvando Poomse Milli Takımı, 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini unutmadı. Üzerinde Şehit Kıdemlı Başçavuş Ömer Halisdemir’in resminin bulunduğu ve ’15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi Rahmet ve Minnetle Anıyoruz’ yazılı pankartı açan milli takımımız Peru’da vatan uğruna şehit olan kahramanlarımızı andı.