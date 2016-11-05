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Teleferikte evlendiler

Uludağ’ın zirvesine teleferikle çıkan Yakup Bulut ve Ceylan Aydın çifti, zirvede kıyılan nikahla dünya evine girdi.

Teleferikte evlendiler

05 Kasım 2016 12:38
Teleferikte evlendiler - Tıkla İzle

Uludağ’a ilk kar yağışının ardından vatandaşlar kışın tadını çıkarmak için zirveye akın etti. Kimi kar motoru, kimi kızağı ile zirvenin tadını çıkarırken, 30 yaşındaki Yakup Bulut, nişanlısı 24 yaşındaki Ceylan Aydın’a sürpriz yaparak Uludağ’ın zirvesinde nikah organize etti. Turizm organizasyon firmasında çalışan Bulut, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dürdar’ın kapısını çaldı. Nikahlarını kıymak için davette bulunan Bulut’u kırmayan Dündar da sürprize ortak oldu.

Gelinliği ve damatlığı ile teleferiğe binen çift, zirveye vardıklarında, çalışanların ‘Kapı açılmıyor’ sözüyle karşılaştı. Ceylan, karlar üzerinde hazırlanan nikah masasını görünce duygulu anlar yaşadı. Aydın ve Bulut ailesinin de hazır bulunduğu törende, genç çiftin nikahını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar kıydı.

Damat Yakup Bulut'un sürprizi karşısında çok mutlu olduğunu belirten gelin Ceylan Bulut, emeği geçenlere çok teşekkür etti. Yaşadığı mutluluktan dolayı konuşmakta zorlanan Ceylan, böyle bir şeyin aklına bile gelemeyeceğini söyledi.

Yakup Bulut ise, “Nikah tarihimiz ve yerimiz belliydi. Uludağ’a karın yağdığını duyunca eşime sürpriz yapmak istedim. Acenteye başvurdum. Mustafa Başkanımız da bizi kırmadı” diye konuştu.
Bulut çiftine mutluluklar dileyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bize gelen daveti geri çevirmedik. Uludağ’ın zirvesinde böyle bir nikah akdi gerçekleştirmek bizlere nasip oldu. Uludağ’da ilk defa böyle bir şey gerçekleşiyor. Uludağ Türkiye’nin incisi. Uludağ’ın özelliğinden istifade ederek, burada değişik hatıralar yaşamak isteyenler olacak. Dolayısı ile bundan sonra herhalde buraya yeni bir nikah salonu kuracağız” diye konuştu.

Uludağ’ı dünyaya tanıtmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten TÜRSAB Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Akkuş ise, “Buraya yatırım yapılması için yetkililerin elini taşın altına koyması gerekiyor. Yeni projeler ve yatırımlar buraya hareketlilik kazandıracak. 80 yıllık teleferik hattının değişmesi ve istasyonlarındaki sosyal alanlar bile buraya ayrı bir hava katmış. Bizler Uludağ’ı ön plana çıkarmak, tanıtımını yapmak için çaba sarf ederken, bu genç çiftimiz bizden daha gayretli çıktı. Uludağ’ın tarihine isimlerini yazdırdı. Çünkü ilk defa Uludağ’ın zirvesinde bir nikah kıyıldı. Uludağ’ı sadece bizler değil, acentelerimiz, Bursalılar, belediyeler, kurum ve kuruluşlar iyi tanıtmalı” dedi.

Nikahı organize eden acente sahipleri Fitnat Türkali ve İpek Türkkan ise, “Yeni evlenen çifte mutluluklar diliyoruz. Naçizane bir hediye olarak 2 gün Uludağ’da konaklama verdik. Umarız bir ömür boyu böyle mutlu yaşarlar” diye konuştu. 

Abdullah Çibir - Mesut Alan

Etiketler: Ceylan Aydın, Yakup Bulut


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