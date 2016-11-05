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Telefon dolandırıcısı kamerada

Kayseri'de 47 yaşındaki M. A. isimli kadın, kendisini telefonla arayıp,oğlunun ve eşinin tehlikede olduğunu söyleyen dolandırıcılara 60 bin TL değerinde altın kaptırdı. M.A.'nın altınları oğlunun düğünü için biriktirdiği öğrenildi.

Telefon dolandırıcısı kamerada

05 Kasım 2016 12:33
Telefon dolandırıcısı kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre Kocasinan İlçesi İstasyon Mahallesi Pınar Sokak'ta meydana gelen olayda M. A. isimli kadını arayan dolandırıcılar, "Kimliğiniz elimizde, sizin adınıza kredi çektik. Oğlunuz ve eşiniz tehlikede." diyerek para istedi. Bunun üzerine M. A., oğlu Ö. A.'nın düğünü için biriktirdikleri altınları bir torbaya koydu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda kapıya gelen kimliği belirsiz gence yaklaşık 60 bin TL değerindeki altınları veren M. A., gencin torbayı aldıktan sonra kaçmasıyla şaşkınlık yaşadı. Öte yandan dolandırıcıların, M. A. ve eşinin polislerle görüşmemesi için sürekli telefonlarını meşgul ettiği görüldü.
Olayın ardından polis, dolandırıcıları yakalamak için soruşturma başlattı.

Turan Bulut 

Etiketler: telefon dolandırıcıları


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