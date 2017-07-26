Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Asayiş »
  • Telefon takası için kullandığı telefonu ve 80 TL'yi gönderdi kargo gelince soluğu karakolda aldı

Telefon takası için kullandığı telefonu ve 80 TL'yi gönderdi kargo gelince soluğu karakolda aldı

Kırklareli’nde bir kişi yeni bir telefon almak için, kendi telefonunun üzerine birde 80 lira yolladı, kargo eve gelince soluğu polis merkezinde aldı.

Telefon takası için kullandığı telefonu ve 80 TLyi gönderdi kargo gelince soluğu karakolda aldı

26 Temmuz 2017 08:49

Edinilen bilgiye göre, M.G. isimli şahıs, bir internet sitesi üzerinden U.Ç. isimli kişiyi arayıp, telefon takasında anlaştıklarını söyleyerek, kendisine 80 lira para ve kendi kullandığı telefonunu gönderdiğini belirtti.

Kargo eve gelince internet ortamına olan güveni yerle bir oldu

U.Ç. isimli şahsın gönderdiği iddia edilen kargoyu alan M.G. paketi açtı fakat paket içinde telefon yerine kablo görünce internet ortamına olan güveni yerle bir oldu. Hem cepteki 80 lira parasından hem de telefonundan olan M.G. hemen zaman kaybetmeden Şehit Hayrettin Yesin Polis Merkezine başvuruda bulunarak kendisini dolandıran şahıstan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Halil Dağ

Etiketler: telefon takas


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 37°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!