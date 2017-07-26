Telefon takası için kullandığı telefonu ve 80 TL'yi gönderdi kargo gelince soluğu karakolda aldı

Edinilen bilgiye göre, M.G. isimli şahıs, bir internet sitesi üzerinden U.Ç. isimli kişiyi arayıp, telefon takasında anlaştıklarını söyleyerek, kendisine 80 lira para ve kendi kullandığı telefonunu gönderdiğini belirtti.

Kargo eve gelince internet ortamına olan güveni yerle bir oldu

U.Ç. isimli şahsın gönderdiği iddia edilen kargoyu alan M.G. paketi açtı fakat paket içinde telefon yerine kablo görünce internet ortamına olan güveni yerle bir oldu. Hem cepteki 80 lira parasından hem de telefonundan olan M.G. hemen zaman kaybetmeden Şehit Hayrettin Yesin Polis Merkezine başvuruda bulunarak kendisini dolandıran şahıstan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Halil Dağ