Telefonda sinirlendi, sinirini otomobilden çıkardı

Olay, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Hastane Caddesi Yalova sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahaddin C., otomobilin sokak üzerinde park ederek iftar için evine çıktı. İftar sonrası tekrar dışarı çıkan Selahaddin C., aynasının parçalandığını fark ederek polise bildirdi. Eşgali belirlenen şahsın yakalanmasının ardından hakkında "Mala Zarar Verme" suçundan işlem başlatılacağı öğrenildi.

Çevrede araştırma yapan araç sahibi, olay anının yer aldığı güvenlik kamerasına da ulaştı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, bir binadan telefonla konuşarak çıkan şahıs, karşısındaki ilk otomobile tekme sallıyor. Tekmenin isabet ettiği ayna koparak havaya fırlayıp yere düşüyor. Bu sırada arkasından gelen iki kişi, şahsı yatıştırmaya çalışarak tekrar alıp geldiği binaya doğru götürüyor.

Halil İbrahim Varlı