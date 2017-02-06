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Telefonla konuşabilmek için damlara ve tepelere çıkıyorlar

Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde GSM operatörlerinden belirli noktalarda sinyal alabilen vatandaşlar, şebekeye ulaşmak için çareyi yüksek yerlere çıkmakta buluyor. Hava sıcaklığının zaman zaman eksi 6 dereceyi gösterdiği beldede vatandaş telefonla konuşabilmek için zor anlar yaşıyor.

Telefonla konuşabilmek için damlara ve tepelere çıkıyorlar

06 Şubat 2017 10:09

Siirt merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Baykan ilçesine bağlı yaklaşık 4 bin nüfuslu Atabağı beldesinde cep telefonu şebekesinin çekmemesi vatandaşları adeta çileden çıkardı. Beldede uzun zamandır yaşanan şebeke sorunu nedeniyle vatandaşlar yakınlarıyla iletişim kurabilmek için evlerinin damına ve yüksek tepelere çıkıyor. Hava sıcaklığının zaman zaman eksi 6 dereceyi bulduğu beldede, vatandaşlar yüksek yerlerde titreyerek telefon görüşmelerini gerçekleştiriyor.

“Tek operatör, 3 bini aşkın kullanıcı var”

Belde sakinlerinden Muhittin Baştuğ, civar köylerle birlikte nüfusu 10 bini bulan beldede sadece tek bir operatörün bulunduğunu belirterek, bunun da 3 bini aşkın kullanıcısının olmasına rağmen şebekeye ulaşamadıklarını kaydetti. Beldede çok az noktada sinyal alabildiklerini anlatan Baştuğ, “Böylece belde halkımız faturalarını boşuna ödemiş oluyor. Sıkıntılarımızı defalarca operatör yetkililerine dilekçeyle ilettik ancak nafile” dedi.

“Zarar ediyorum, mağduruz” 

Beldede market işleten Oktay Başbuğ ise "Müşterilerimin çoğu telefonla ürün sipariş ediyor. Ama şebeke olmadığından dolayı bana ulaşamıyorlar. Zarar ediyorum, mağduruz" diye konuştu.  

Mehmet Niyazi Deniz
 


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