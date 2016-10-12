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Telefonla konuşmak için minareyi kullanıyorlar

Muş merkeze bağlı Gündoğan köyü sakinleri, şebeke sıkıntısından dolayı telefon görüşmesi yapmak için caminin minaresini kullanıyor.

Telefonla konuşmak için minareyi kullanıyorlar

12 Ekim 2016 14:42

Muş’a 35 kilometre mesafede bulunan 40 hane ve 400 nüfusa sahip Gündoğan köyünde yaşayan erkekler cami minaresinde telefon görüşmelerini yaparken, kadınlar ise 500 metre yüksekliğindeki tepeye tırmanıyor. Gündoğan köyü sakinlerinden Adnan Yurtlu, şebeke sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, köyde hiçbir GSM şebekesinin çekmediğini söyledi. Köyün içinde hiç kimse ile iletişim kuramadıklarını ifade eden Yurtlu, "İhtiyaç duyulduğu zaman minareye çıkıp iletişim kurmak zorunda kalıyoruz. Bazılarımız ise köyün yüksek tepelerine çıkıyoruz. Zor koşullarda köyümüzün dışında yaşayan akrabalarımızla görüşüyoruz. Bir hastamız olduğu zaman birisini minareye çıkararak ambulans çağırıyoruz. Her saatte tepelere veya minareye çıkmak zor, çünkü bayanların ve yaşlıların buraya çıkması kolay değil" dedi.

Köyde şebekeler çekmediğini dile getiren Hasan Kırmızıyıldız ise, "Herkes 4,5G’yi kullanırken, biz normal bir şebeke istiyoruz. 4,5G istemiyoruz. Sadece ailelerimizle konuşabileceğimiz bir şebeke istiyoruz. Çünkü köyümüz kırsal bölgede, özellikle kış aylarında çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Zaman zaman yolumuz kardan ulaşıma kapanıyor, hastalarımız oluyor. Yazın ihtiyaç duyulduğu zaman tepelere veya bazıları ise minareye çıkıyor. Kışın ise bu olanak yok. Bunlar çok zor koşullar, biri düşebilir minareden. Tek isteğimiz firmalardan bir tanesi gelip buraya GSM şebekesini kurmasıdır. 4,5G’ye geçmiş bir Türkiye, ama biz halen tepelere ve minareye çıkıp cep telefonu ile görüşüyoruz" şeklinde konuştu. 

Uğur Ulu 

Etiketler: Gündoğan köyü, minareye çıkıyorlar, Muş, telefon


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