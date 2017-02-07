Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık A.K. Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edilirken, avukatı duruşmada hazır bulundu.

FETÖ dahil hiçbir terör örgütüne üyeliği olmadığını söyleyen sanık A.K., "Eagle isimli programı kullanmadım, 217 defa kullandığım söyleniyor ancak ben yüklemedim de kullanmadım da. 31 yıllık memuriyetimde devletime şerefimle hizmet ettim. 7 aydır tutukluyum ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık A.K.'nin suçunun sabit olduğu kanaatine vararak, sanığa 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığa ayrıca açılan 'anayasal düzeni bozmaya teşebbüs' suçundan ise beraatına hükmetti.

-3 tutuklu sanığa beraat

Öte yandan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanıklar polis memuru M.Y., öğretmen K.Y., öğretmen H.K. ise ilk tespitin aksine ikinci soruşturma sonucu by lock kullanmadıkları tespit edildiği için ayrı ayrı yargılandıkları mahkemece beraat ederek, tahliyelerine karar verildi.

Şeref Kahraman