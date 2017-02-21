Diğer
Kategoriler

Telefonundan ByLock çıktı, ne olduğunu bilmediğini söyledi

Kastamonu’da FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve cep telefonundan ByLock çıkan öğretmen, ByLock’un ne olduğunu bilmediğini ileri sürdü.

Telefonundan ByLock çıktı, ne olduğunu bilmediğini söyledi

21 Şubat 2017 20:31

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında özel bir dershanede fizik öğretmeni iken gözaltına alınarak 14 Kasım’da tutuklanan sanık Ü.H.’nin Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılanmasına başlandı. Duruşmada ifadesi alınan tutuklu sanık Ü.H., “Benim, herhangi bir şekilde terör örgütüne üye olmam veya yardım etmek söz konusu bile olamaz. KPSS’den 80 puan aldım ve Şubat ayında atama beklerken 14 Kasım’da tutuklandım” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti tarafından cep telefonunda ‘ByLock’ çıktığının hatırlatılması üzerine tutuklu Ü.H., “ByLock kullanmadım ve bilmiyorum. Ben, bütün namusum üzerine yemin ederim ByLock’un ne olduğunu bilmiyorum. Eşimle birlikte aynı dershanede öğretmen olarak çalışıyorduk. İkimizde şuan işsiziz. Şu anda olmasa bile ben, daha sonra temizlenecek çıkacağım” dedi.

Mahkeme heyeti, Ü.H.’nin tutukluluğuna devam kararı verirken, duruşmayı da dosyadaki diğer eksikliklerinin giderilmesi için 18 Nisan’a erteledi.
Öte yandan duruşmanın ardından Ü.H.’nin yakınları, iki gün önce annesinin vefat ettiği haberini verdi. Ümit H., annesinin vefat haberiyle gözyaşlarını tutamadı. 

Vedat Yunus İkizoğlu
 

Etiketler: Bylock, fetö, KPSS, telefon


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!