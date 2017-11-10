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Televizyon antenini düzelteyim derken hayatından oldu

Bodrum’da bir şantiyede çalışan 21 yaşındaki genç, televizyon antenini düzeltmek için çıktığı yerden düşerek hayatını kaybetti.

Televizyon antenini düzelteyim derken hayatından oldu

10 Kasım 2017 15:51

Edinilen bilgiye göre, Yalıkavak’ta bir şantiyede çalışan 21 yaşındaki Orhan Dişçi, akşam saatlerinde Dirmil Mahallesi Yemiş Sokak üzerindeki personel lojmanı olarak kullanılan konteynere dinlenmek için geldi.

Televizyonu açan Dişçi, kanalları izleyemeyince yerden yaklaşık 5-6 metre yükseklikteki anteni düzeltmek için konteynere çıktı. Antenin bulunduğu yer demir saç ve plastik kaplama olduğundan adım atar atmaz beton zemine düşen genç başından ağır şekilde yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Orhan Dişçi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Dişçi’nin kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. 

Eren Ayhan
 

Etiketler: Bodrum

 

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