Bağcılar Belediyesi, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de katkılarıyla "20’de 20 ailece okuyoruz" isimli etkinlik düzenledi. Programa, Bağcılar Kaymakamı Orhan Çiftçi, Bağcılar Belediye Başkan’ı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. 15 Temmuz darbe girişimini anlatan video gösterimi ile başlayan etkinlik protokol konuşmaları ile devam etti.

Oku Düşün Derneği Başkanı Serkan Ekmen dünyadaki internet kullanımı ve kitap okuma oranında Türkiye’nin konumunu bilimsel veriler ile yaptığı sunum ile gözler önüne serdi. Saatler 20.00’ı gösterdiğinde programa katılan vatandaşlar yanlarında getirdikleri kitapları okumaya başladı. 20 dakika boyunca kitap okunduktan sonra program hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

“BAŞTA TERÖR OLAYLARI OLMAK ÜZERE HAREKETE GEÇMİŞ OLMASI DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU GÖSTERİYOR”

Kitap okuma etkinliğine öğrencilerin veliler ile birlikte gelmesinin önemli olduğunu vurgulayan Bağcılar belediye Başkan’ı Lokman çağırıcı, “İlk emri oku olan bir medeniyetin mensupları olarak, dünyadaki kitap okuma alışkanlığı sıralamasında alt sıralarda olan konumumuzdan da kurtulmuş oluruz. Çünkü Türkiye olarak son dönemlerde yapmış olduğumu hamleler şer güçlerin, başta terör olayları olmak üzere harekete geçmiş olması doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” şeklinde ifadeler kullandı.

“AİLE BİREYLERİ OLARAK BİR ARAYA GELEBİLMEYİ BAŞARABİLDİK”

Ailesi ile birlikte etkinliğe katılan Ayhan Hacıoğlu, “Projeye ailecek destek veriyoruz, özellikle oğlum projeden çok mutlu oldu. Bizde çocuklarımızın mutluluğuna ayrıca mutlu olduk. Bu etkinlik sayesinde aile bireyleri olarak bir araya gelebilmeyi başarabildik yoğun iş temposunda. Bizim içinde çok faydalı oldu sonuna kadar bu etkinliği destekliyoruz” dedi.

“BİZİM İÇİN BİR BAŞLANGIÇ OLMUŞ OLACAK”

Projenin güzel ve kitap okuma alışkanlığı için çok faydalı olduğunu dile getiren İbrahim Koşer, “Bence 20 dakika yeterli değil, daha fazla olması gerekiyor kitap okuma süresinin. Etkinliğin ilerleyen zamanlarda tekrarlandığında 20 dakika olan kitap okuma süresinin arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Bizim için bir başlangıç olmuş olacak, çalışıp eve yorgun geliyoruz” şeklinde konuştu.