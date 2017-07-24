Diğer
Kategoriler

TEM Otoyolu İstanbul istikametinde çalışma başladı

TEM otoyolu Abant-Kaynaşlı Kavşağı arası İstanbul istikametinde 1 ay sürmesi planlanan üst yapı çalışmaları başladı.

TEM Otoyolu İstanbul istikametinde çalışma başladı

24 Temmuz 2017 13:35

Edinilen bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Gerede Kavşağı-Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sınırları arasında bazı bölümler ile kavşak kolları ve bağlantı yollarında üst yapı iyileştirmesi, büyük onarım yapılması dolayısıyla, Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arası Ankara-İstanbul istikameti 1 ay süreyle trafiğe kapatıldı. Bugün sabah saatlerinde başlayana üst yapı çalışması nedeniyle Ankara-İstanbul istikametindeki trafik akışı Abant Kavşağından D-100 karayoluna yönlendirildi. Trafik, Kaynaşlı Kavşağından TEM otoyoluna tekrar veriliyor. Çalışmanın 24 Ağustos 2017 tarihinde bitmesi planlanıyor. 

Faruk Çidem

GÜNÜN ÖZETİ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 37°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!