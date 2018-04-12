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TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 3 sürücü yaralandı

TEM Otoyolu hal bağlantı yolunda meydana gelen 3 aracın karıştığı kazada 3 sürücü yaralandı. Araç içinde sıkışan bir sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Sürücüler ambulanslarla hastaneye kaldırılırken yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya müdahale eden ekipler arasında kadın itfaiyecilerin de olması dikkat çekti.

TEM Otoyolunda 3 aracın karıştığı kazada 3 sürücü yaralandı

12 Nisan 2018 14:19
TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 3 sürücü yaralandı - Tıkla İzle

Kaza, TEM Otoyolu hal bağlantı yolunda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Regaip S. kontrolündeki 34 VEU 62 plakalı kamyon ile Serkan B. yönetimindeki 34 EG 4535 plakalı otomobil ve Gökhan B. yönetimindeki 61 OF 889 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı. Kazaya karışan 3 sürücü yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, kamyon şoförü Regaip S.'nin araç içinde sıkıştığı görüldü. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri gelene kadar kamyon şoförüne kazayı gören diğer sürücüler yardım etmeye çalıştı.

Kazaya kadın itfaiyeciler müdahale etti

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşların sonunda kamyon şoförünü sıkıştığı yerden çıkardı. Ekipler arasında kadın itfaiyecilerin de olması dikkat çekti. Kadın itfaiyeciler daha önce İzmir ve Bursa'da gündeme gelmişti.

Yaralı sürücüler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken bağlantı yolu bir süre trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin kazaya karışan araçları yoldan kaldırmasının ardından trafik tekrar akmaya başladı.  

Mehmet Altunışık

 

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