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TEM otoyolunda su yüklü araç devrildi, trafik kilitlendi

TEM otoyolunda su yüklü araç devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik yoğunluğu oluştu.

TEM otoyolunda su yüklü araç devrildi, trafik kilitlendi

15 Kasım 2017 14:50
TEM otoyolunda su yüklü araç devrildi, trafik kilitlendi - Tıkla İzle

Kaza, TEM otoyolu Okmeydanı bağlantı yolunda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 JJH 08 plakalı su yüklü aracın sürücüsü Hüseyin Ustabaş direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yolda savrularak devrildi. Hüseyin Ustabaş ve araçta bulunan kimliği öğrenilemeyen bir kişi, kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, aracı yoldan kaldırmak için çalışma başlattı. Aracın su yüklü olması çalışmalar sırasında zorluk çıkardı. Araç itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte yoldan kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle Okmeydanı istikametinde durma noktasına gelen trafik, aracın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. 

Murat Horoz

 

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