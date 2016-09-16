Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden vatandaşların İstanbul’a geri dönüş çilesi TEM Otoyolu’nda devam ediyor. Bayram tatili sonrasında dönüşü tatilin son gününe bırakmak istemeyen vatandaşların dönüş yolculuğu çileye dönüştü. Tatilcilerin İstanbul yönünde oluşturduğu araç yoğunluğu TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde trafiği durma noktasına getirdi. TEM Otoyolu’nda yer yer 30 kilometreye kadar uzayan araç kuyrukları oluşurken, trafik yoğunluğunun önümüzdeki pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.