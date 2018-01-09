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TEM'de hafriyat kamyonu devrildi, trafik kilitlendi

TEM Otoyolu'nda devrilen kum yüklü hafriyat kamyonu nedeniyle trafik durdu. Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralandı.

TEMde hafriyat kamyonu devrildi, trafik kilitlendi

09 Ocak 2018 12:23
TEM'de hafriyat kamyonu devrildi, trafik kilitlendi - Tıkla İzle

Kaza, TEM Otoyolu, Celaliye Mevkii İstanbul istikametinde yaşandı. 34 AZE 83 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yola devrildi. Kazayı gören vatandaşlar hafif yaralı sürücüyü kamyondan çıkarırken polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verildi. Devrilen kamyon yolu kapatırken, trafik ise tamamen durdu. Vinç ve polis ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 45 dakika boyunca trafiğe kapanan TEM otoyolu İstanbul istikameti, kontrollü olarak tek şeritten ulaşıma açıldı.

Kaza anını gören başka bir sürücü ise "Biz peş peşe geliyorduk kamyon sağ şeride girdi ve yola devrildi. Hızımızda normaldi"dedi.

Polisin kazanın oluş biçimi ile ilgili incelemesi sürüyor.Ayrıntılar geliyor...

Murat Delice 

Etiketler: tem otoyolu

 

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