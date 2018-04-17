TEM’de yolcu otobüsü tıra çarptı: 2 yaralı

Kaza akşam saatlerinde TEM Otoyolu İzmit Geçisi Danişkoper Viyadüğü Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hacı Ö. idaresindeki 06 DZ 2008 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü önündeki Turgay K. idaresindeki 50 DU 980 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otobüste bulunana sürücü Hacı Ö. ve yolcu Hüseyin B. araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler sıkışan kişileri çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İzmit Geçisi Danişkoper Viyadüğü Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması ile normale döndü. Otobüste bulunan yolcular ise başka bir araçla gönderildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Uğur Konuk - Oğuzhan Eke