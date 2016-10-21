2005 yılından bu yana Türk Hava Yolları Genel Müdürü olan Temel Kotil, görevinden ayrılma kararı aldı ve bir veda mesajı yayınladı. Kotil mesajında şunları kaydetti:

“Değerli çalışma arkadaşlarım, Nisan 2005 tarihinden bu yana gururla sürdürdüğüm Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü görevinden bugün itibariyle ayrılıyorum. 2003 yılının Mart ayında Teknikten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katıldığım Türk Hava Yolları ailesinin tüm üyeleriyle birlikte büyük başarılara imza attık. Türkiye’nin dünyadaki en önemli markasını inşa eden böyle bir ailenin üyesi olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Görev yaptığım süre boyunca birçok zorlu dönemeci birlikte aştığımız bütün çalışma arkadaşlarıma minnet borçluyum. Artan ivmesiyle bir küresel oyuncu haline gelen Türk Hava Yolları sadece bir şirket değil aynı zamanda on üç yıl boyunca acı tatlı anılarımın geçtiği bir yuva oldu bana.

2005’TE THY 102 NOKTAYA UÇUYORDU

2005 yılında devraldığım Genel Müdürlük pozisyonunun başlangıcında Türk Hava Yolları 102 noktaya uçan, haftada 2000 sefer yapan, yılda 12 milyon yolcu taşıyan 73 uçaklık filosu olan bir havayoluydu. 2015 yılı sonu itibariyle uçtuğumuz nokta sayısı 282’ye, haftalık sefer sayısı 9000’e, yıllık yolcu sayısı 61 milyona ve uçak sayısı 299’a ulaştı. Yılda ortalama yüzde 30 büyüyerek 1.4 milyon transfer yolcudan 18.4 milyon yolcuya ulaştık. Dünya pazarındaki payımız yüzde 0.5’den yüzde 2’ye çıktı. Kırkıncı sıradan yükselerek dünyanın en büyük onuncu havayolu şirketi olduk.

2013 yılından itibaren dünyada en çok yurtdışı noktaya uçan havayolu haline geldik. 2015 sonu itibariyle ise toplam uçuş noktası bazında en yakın rakibimiz İngiltere ve İspanya bayrak taşıyıcılarının yer aldığı International Airlines Group’dan 35 daha fazla noktaya sefer yapmaktayız. Bütün bu süreçte diğer havayollarına karşı dört kat büyüdük.

Şirketimiz yükselirken İstanbul’umuz da yükseldi; Türk Hava Yolları artan uçuş ağı ile İstanbul’u çok önemli bir transfer merkezi haline getirdi. Bu sürecin İstanbul’da inşaatı süren yeni havalimanıyla daha üst noktalara taşınacağından hiçbir şüphem yoktur. Bütün çalışma arkadaşlarıma bu yolda en içten dileklerimle başarılar diliyorum.

İKİ MİLYAR DOLARDAN ON MİLYAR DOLARA ULAŞTIK

2005 yılından bu yana finansal performansımız da göz doldurdu. On yıllık süreçte iki milyar dolardan on milyar dolara ulaştık. Kar oranımız (EBITDAR) yaklaşık yüzde 18 oldu. Aynı dönemde şirketin servis kalitesini arttırıp, maliyetlerini kontrol etmeyi başardık. Avrupa’nın en büyük havayollarından koltuk/km maliyetimiz yüzde 20-30 oranında daha düşük gerçekleşti. Bu süreçte Türk Hava Yolları olarak ülkemizin en önemli işverenlerinden biri de olduk. Yeni iş olanakları sağlayarak istihdama katkı yaptık. Pilot sayımız 640’dan 4500’e, kabin personeli sayımız ise 1700’den on bini aşan sayıya ulaştı.

Türk Hava Yollarının genişleyen uçuş ağı aynı zamanda gelişen ve büyüyen Türkiye’nin de izdüşümü oldu. Genel Müdürlüğüm sürecinde THY olarak Afrika’ya özel bir önem verdik. Yalnızca dört noktaya uçarken buna bu süreçte 44 yeni nokta ekleyerek sayıyı 48’e çıkardık. Mogadişu’ya altı yıldır emniyetli bir şekilde uçuş gerçekleştirerek Somali’yi dünyaya bağlayan tek havayolu olduk. Türk Hava Yolları’nın Afrika’da gerçekleştirmiş olduğu bu açılım Türkiye’nin bu bölgelerdeki etkisini katladı. Afrika’daki başarımızı diğer kıtalarda da gerçekleştirdik. Avrupa’da uçtuğumuz 40 noktaya 53 yeni nokta ekledik. İstanbul’u bir transfer noktası haline getirerek Avrupalıların İstanbul üzerinden bütün dünyaya bağlanmasını sağladık. Ortadoğu’da 2005 yılında 11 olan uçuş noktamıza gelinen bu süreçte 24 nokta ilave ettik. Böylelikle Ortadoğu ülkelerinden gelen turist sayısının artmasına katkıda bulunarak İstanbul’un turist sayısının 4 milyondan 13 milyona taşınmasında büyük rol oynadık. Uzakdoğu ve Amerika kıtasında da uçuş ağımızı genişlettik. Uzakdoğu’da 16 noktadan 34’e, Amerika kıtasında 2 noktadan 13 noktaya ulaştık. Bütün çalışanlarımızın gece gündüz özverili çalışmalarıyla oluşturduğumuz bu uçuş ağı ile açık ara Afrika, Ortadoğu, Avrupa ve Asya’ya en çok bağlantı veren havayolu olduk.

Şirketimizin, bütün çalışanlarıyla beraber bu rakamların daha da üzerine çıkacağına inancım tamdır. Ve bu nedenle şirketimizin gelecekte daha da başarılı hedeflere ulaşacağını bilmek bana mutluluk veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği 2023 hedeflerine istinaden Türk Hava Yolları’nın da hedefleri bulunuyor. Türk Hava Yolları’nın 2023 yılında 500’den fazla uçak, 120 milyon yolcu sayısı ve 24 milyar dolar ciro hedefine ulaşacağına inancım tamdır.

YENİ GÖREV TEKLİFİ NEDENİYLE

Türk Hava Yollarından ayrılma kararımı, şahsıma hava ve uzay teknolojileriyle ilgili yeni bir görev teklif edilmesinden dolayı almış bulunuyorum. Türkiye’nin hava ve uzay teknolojilerinde birçok projesi bulunuyor ve bu alanda önemli yatırımlar yapılıyor. Ben de önemli bir görevi yerine getirmek üzere THY’den ayrılıyorum.

Türk Hava Yolları’nda 2003 yılında başlayan ve bugün sona eren görev sürem boyunca çok değerli yönetici ve çalışanlarımızla birlikte gece-gündüz demeden el ele vererek bir başarı hikâyesi yazdık. Bu süreçte katkısı olan ve şu anda THY bulunmayan arkadaşlarımızı da hatırlatmamız gerekiyor. Sizler bu başarı hikâyesinin gerçek kahramanlarısınız. Sizlerin emeği ve katkısı olmadan bu başarı mümkün olmazdı. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

İştiraklerimizle birlikte 45 bin kişilik büyük bir aile olan THY’liler başarı hikâyesini yazmaya devam edecektir. Ben bugün görevimi devrediyorum, aranızdan ayrılıyorum ama ilelebet bir THY’li olarak Şirketimizin hep yanında olacağım.

Çalıştığımız süre boyunca istemeden de olsa kırdığımız, üzdüğümüz arkadaşlarımız var ise lütfen haklarınızı helal ediniz. Benden yana bir hakkım var ise helal olsun. Türkiye için çok önemli olan bu markanın genel müdürlük koltuğuna oturacak arkadaşımızın da başarılı olacağına gönülden inanıyorum. Hepinize bundan sonraki yaşamınızda başarılar diliyorum.

Türk Hava Yollarımız ve siz çalışma arkadaşlarım Allah’a emanet olun."