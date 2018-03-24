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Temizlik işçisi okul yoluna tuzaklanmış bomba buldu

Şanlıurfa’da okul yolunda gizlenen patlayıcı temizlik işçisinin dikkati sayesinde bulunan patlayıcı ekipler tarafından imha edildi.

Temizlik işçisi okul yoluna tuzaklanmış bomba buldu

24 Mart 2018 20:32
Temizlik işçisi okul yoluna tuzaklanmış bomba buldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi’nde yaşandı. Öğle saatlerinde İmam-Hatip Lisesi ile İmam-Hatip Ortaokulu yolunda temizlik yapan belediye işçisi Mehmet Mengi, kaldırdığı taşın altındaki poşeti açınca kablolarla bağlı bombaya benzeyen bir cisim gördü. Poşeti yerine bırakan işçi, vatandaşları uzaklaştırdıktan sonra polise haber verdi. Olay yerine giden ekipler, poşetteki cismin el yapımı bomba olduğunu belirledi. Yolu kapatan ekipler, bombayı fünye yardımıyla patlattı.

"Poşeti açınca kabloları gördüm" 

Bombayı nasıl bulduğunu anlatan Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlisi Mehmet Mengi, "Ben temizlik yaparken üzerinde taş olan poşeti kaldırdım. Kırmızı renkteki poşeti kaldırdığımda ağır olduğunu görünce çöpe atmadım. Açtığımda kablolarla bağlı olduğunu gördüm. Polis geldiğinde beni tebrik etti. Daha sonra ise fünye ile patlattılar. Burası okul yolu. Öğrenciler buradan gidip geliyor. Burası iki okulun ana yolu” ifadelerini kullandı. 

Fünye ile patlatılan patlayıcının parçaları ekipler tarafından emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

Şinasi İnan
 

 

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