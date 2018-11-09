Temizlik işçisine iki tramvay peş peşe çarptı

Olay, Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Hacı Şükrü Durağı'nda dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. 44 yaşındaki İsmail Ünlü tramvay rayları üzerinde temizlik çalışması yaparken rayların arasındaki boşluğa geçtiği sırada, Topkapı-Mescid-i Selam yönünden gelen tramvay işçiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle diğer raylara fırlayan Ünlü'ye bu kez aksi istikametten gelen tramvay çarptı. İki tramvay arasında kalan Ünlü'nün vücudunda kırıklar ve hafif sıyrıklar olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından Ünlü'nün yardımına ilk olarak yanındaki işçi arkadaşları koştu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ve bir kadın doktor da Ünlü'nün yardımına koştu.

Bu sırada ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Yerde yatan işçiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulansla Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastaneye kaldırılan İsmail Ünlü'nün hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.