Temizlik yaparken sağlığınızdan olmayın!

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Alerji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Finn Rasmussen ve Dr. Ali A. Uzan, ev temizliğinde kullanılan çeşitli kimyasallar içeren temizlik malzemeleri ile saç spreyi ve parfüm gibi kişisel bakım ürünlerinin soluduğumuz hava ve sağlığımız üzerinde olumsuz etkileri olduğunu söyledi.

“Sağlığımızı korumak için ev, okul ve işyerlerinde temizlik şarttır. Ancak sabun, deterjan, ağartıcı ve cila gibi temizlik malzemeleri ile kişisel bakım ürünleri çoğunlukla zararlı kimyasallar içermektedir ” diyen Prof. Dr. Finn Rasmussen, Colorado Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre saç spreyi, oda parfümleri, yapıştırıcılar ve konvansiyonel temizlik ürünleri gibi günlük kullanım malzemelerinin atmosferi, arabalarla aynı oranda kirlettiğini belirten bir makale yayınlandı.

“Astım, alerji, kanser yapıyorlar”

Sabun, cila ve dezenfektan gibi temizlik malzemelerinin genellikle uçucu ve yarı uçucu organik bileşikler denilen kimyasallar içerdiğini ve astım, alerji, kanser, doğum kusurları, hormonal bozukluklar gibi birçok sağlık sorununa etkisi olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Finn Rasmussen, bu ürünlerin aynı zamanda sinir sistemi üzerinde olumsuz etkileri bulunduğunu da söyledi.

“Birçok temizlik malzemesi gözleri ve boğazı tahriş edebilir”

Temizlik malzemelerinin ve kişisel bakım ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki etkileri ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Finn Rasmussen, birçok temizlik malzemesi ve ev eşyasının gözleri veya boğazı tahriş edebilecek, baş ağrısına neden olabilecek özelliğe sahip olduğunu, bazılarının ise yanıcı veya aşındırıcı içerik ihtiva etmesi nedeniyle gözlerde, deride ve yutulması halinde boğaz ve yemek borusunda ciddi yanıklara yol açabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Finn Rasmussen, astım, akciğer ve kalp rahatsızlığı bulunan kişilerin bu gazların olumsuz etkilerinden korunması gerektiğini ifade ettiği açıklamalarına şöyle devam etti; “Yeni karıştırılmış ağartıcı veya amonyak içeren diğer ağartıcı ürünlerin bir araya gelmesi ile açığa çıkan gazların solunması, kronik solunum problemlerine ve hatta ölüme bile yol açabilmektedir. Öte yandan hala bu kimyasalların astım ve diğer solunum yolu hastalıkları olan kişiler üzerindeki etki dereceleri konusunda yapılan araştırmalar yeterli düzeyde değil. Bununla birlikte geçmiş çalışmalar, temizlik malzemelerinin kullanımı nedeniyle kimyasallara maruz kalmanın, mesleki astım ve diğer solunum yolu hastalıkları ile karşı karşıya kalınmasına sebep olduğunu göstermektedir” dedi.

“Kaliteli solumayı engelliyor”

Bu yıl Amerikan Toraks Derneği'nin “Amerikan Journal of Respiratory and Critical Care Medicine” dergisinde yayınladığı yeni bir araştırmaya göre, temizlik hizmetlerinde çalışan veya düzenli olarak temizlik ürünleri kullanan kadınların akciğer fonksiyonlarında, temizlik yapmayan kadınlara göre zayıflama geliştiğini bidiren Prof. Dr. Finn Rasmussen, açıklamalarına şöyle devam etti; “Norveç Bergen Üniversitesi'nde, 20 yıldan uzun bir süredir, 6.235 kişi üzerinde yapılan araştırmalarda, düzenli olarak temizlik ürünleri kullanan kadınların akciğer fonksiyonlarında endişe verici performans düşüşleri geliştiği tespit edilmiştir.”

Zararlı kimyasallar içeren ürünlerin kullanım alanları

Kimyasal ve zehirli madde içeren temizlik malzemeleri ve ev ürünlerinin kullanım alanları ile bilgiler veren Dr. Ali Uzan ise bunlar arasında sağlık, güzellik ve temizlik ürünleri de dahil olmak üzere Aerosol spreyler, hava temizleyici spreyler, beyazlatıcı ürünler, çamaşır ve bulaşık deterjanları, kuru temizleme kimyasalları, halı ve döşeme temizleyicileri, mobilya ve zemin cilası ile fırın temizleyicilerin sayılabileceğini, ancak zararlı kimyasalların bunlarla sınırlı olmadığının da akılda tutulması gerektiğini söyledi.

“Koku esansları alerjiye neden olabilir”

Pek çok temizleyiciye, özellikle çamaşır deterjanlarına ve yumuşatıcılara eklenen koku verici esansların, hassas kişilerde veya alerji ve astım hastalarında solunum yolu tahrişi, baş ağrısı, hapşırma ve göz sulanması gibi akut etkilere neden olabileceğini belirten Dr. Ali Uzan, İngiltere'deki Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü'nün, koku verici esans endüstrisinde kullanılan maddelerin üçte birinin toksik olduğunu ortaya koyduğunu, fakat bu esansların kimyasal formüllerinin ticari sır olarak kabul edilmesi nedeniyle şirketlerin malzeme içeriklerini belirtmeye gerek duymaksızın, sadece "koku verici esans" olarak etiketlediklerini söyledi.

“Satın almadan önce etiketi inceleyin”

Temizlik malzemelerinin zararlı etkilerinden korunmak için dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler de veren Dr. Ali Uzan; “Temizlik malzemelerini ve ev ürünlerini satın almadan önce tüm etiketleri okuyun. VOC, koku, tahriş edici ve yanıcı madde içermeyen veya az miktarda içeren ürünleri tercih edin. Oda spreyi kullanmayın. Ev temizliğinde sağlığınız açısından daha güvenli bir alternatif olan, ılık su ve sabun kullanımını tercih edin. Yüzeyleri karbonatla ovmak tavsiye edilir. Sirke ve su karışımı camı temizlemek için yeterlidir. Temizlik ürünlerini kullanırken, içinde bulunduğunuz alanın iyi havalandırılmış olmasına dikkat edin. Pencereleri ve kapıları açın. Temizlik ürünlerini asla küçük ve kapalı alanlarda kullanmayın” diyerek sözlerini sonlandırdı.