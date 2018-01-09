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Ten tene temas uygulanan bebekler daha sakin

Ten tene temasın anne-bebek bağının gelişmesi yada güçlenmesi için son derece önemli olduğunu söyleyen Dr. Güllüelli: “Ten-tene temas uygulanan yeni doğan, bebeklik döneminde 12 kat daha az ağlıyor” dedi.

Ten tene temas uygulanan bebekler daha sakin

09 Ocak 2018 14:44

En modern kuvözün bile bebeğe, anne göğsünde olmak kadar "yoğun bir bakım" sağlamadığı uzun zamandır biliniyor. Prematür bebeklerin yoğun bakım servislerindeki bakımını iyileştirmek ve bu bebeklerin kalabalık hastanelerden erken taburcu edilebilmesi için Güney Amerika’da, "skin-to-skin care" (ten tene temas ile bakım) ya da diğer adıyla kanguru bakımı geliştirildi.

Uygulamanın önemine değinen Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Hemşirelik ve Ebelik Yüksek Okulu Akademisyeni Dr. Emine Güllüelli, yapılan araştırmalar ışığında, erken Ten-Tene Temas’ın, doğumla başlayan ve annenin çıplak göğüsü üzerine yüzüstü yatırılan bebeğin sıcak bir battaniye ile örtülmesini içeren bir uygulama olduğunu belirtti.

Güllüelli, tensel temasın, annenin çıplak göğsüne battaniye ve giysi olmaksızın çıplak yeni doğan bebeğin koyulması ile doğumdan hemen sonra başlayan bir uygulama olduğunu, yaşamın ilk saati içinde yakın temasa dayanan bu uygulama ile dokunma, sıcaklık ve koku gibi duyusal uyaranların, anne ve bebek davranış etkileşimini kolaylaştırdığını vurguladı.
Ayrıca, tensel temasın başarılı emzirme başlatılması için kritik bir bileşen olarak kabul edildiğini ifade eden Güllüelli, anne-bebek ilişkisinin en erken dönemde başlatılması, bebeğin ruhsal ve fiziksel gelişimi ve çocuğun yaşamının ileriki dönemlerinde güven duygusunun kazandırılması için oldukça önemli olduğunu vurguladı.

"Dokunmak, uyarımın özel bir şeklidir"

"Dokunmak, uyarımın özel bir şeklidir. Hayvan yavrularında dokunmak fiziksel gelişimi destekleyen bazı beyin kimyasallarını salgılatmaktadır" diyen Dr. Güllüelli, "Kadınların bebeklerine karşı olumlu duygular besleme durumu ile iyi eş ilişkisi, gebeliğin planlı olması, olumlu aile içi ilişkilerde bulunma, bebeğini ilk 30 dakika içinde kucağına alma, ilk 30 dakika içinde emzirmiş olma, emzirmenin önemine inanma durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. Etkili bağlanma için annelerin yenidoğan ile ten tene temasının sağlanması, erken ve sık emzirmeye özendirilmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

"Gelişim ve güçlenme için son derece önemli"

Ten tene temasın, anne-bebek bağının gelişmesi yada güçlenmesi için son derece önemli olduğunu dile getiren Dr. Güllüelli, "Ebeveyni ile sarılan bebek onun kalp sesleri ile rahatlar ve derin, rahat bir uykuya dalar. Birçok kültürde, bebekler genellikle doğum esnasında annelerinin çıplak göğsüne çıplak olarak konur. Memeli nöroloji bilimine göre bu sıkı temas, temel biyolojik ihtiyaçların tamamlanmasını sağlayarak, nöro-davranışları hatırlatır. Bu temas bebeğin gelecek psikolojisi ve davranışlarının şekillenmesinde hassas bir periyodu temsil edebilir. Yapılan araştırma sonuçlarında, Ten-Tene Temas yapılan bebeklerde, 3. ve 6. ayda sadece anne sütü ile beslenme oranının 2 kat fazla olduğu gösteriliyor" açıklamasında bulundu.

Ten-tene temas uygulanan yeni doğanın bebeklik döneminde 12 kat daha az ağladığını söyleyen Dr. Güllüelli, bu yöntemin diğer ilaçsız yöntemlere göre daha etkin biri ağrı kesici özelliği sağladığını da ifade etti.
 

Etiketler: bebek, Girne Amerikan Üniversitesi, sağlık

 

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