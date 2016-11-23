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TEOG sınavı başladı

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavının ilk oturumu başladı. Sabahın erken saatlerinde okula gelen veliler ve öğrencilerin heyecanı yüzlerine yansıdı.

TEOG sınavı başladı

23 Kasım 2016 09:29
TEOG sınavı başladı - Tıkla İzle

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında yapılan TEOG sınavının ilk oturumu bu sabah başladı. İstanbul'da da sınava girecek olan 8'inci sınıf öğrencileri sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte okullara geldi. Öğrenciler, ilk oturum olan Türkçe sınavına saat 09.00 itibari ile başlarken veliler de dışarıda çocukları için dua etti. Velilerin ve çocukların çok heyecanlı olduğu görüldü. Öğrenciler sınavın kolay olmasını umut ettiklerini söyledi.

Çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen bir veli, "Bizde onda daha fazla heyecan var. 2 günden beri heyecanını yensin diye uğraşıyoruz. Ama şuanda baya bir sıkıntılı vaziyette. Heyecanlı vaziyette. Fazlasıyla hazırlandı. Çocuğun geleceği için ilk adımlardan bir tanesi. Adımını ne kadar doğru atar, ne kadar atamaz çocukların o anki heyecanına bağlı. Hepsine başarılar diliyoruz" diye konuştu. 

Murat Solak

Etiketler: Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavı


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