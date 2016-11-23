Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında yapılan TEOG sınavının ilk oturumu bu sabah başladı. İstanbul'da da sınava girecek olan 8'inci sınıf öğrencileri sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte okullara geldi. Öğrenciler, ilk oturum olan Türkçe sınavına saat 09.00 itibari ile başlarken veliler de dışarıda çocukları için dua etti. Velilerin ve çocukların çok heyecanlı olduğu görüldü. Öğrenciler sınavın kolay olmasını umut ettiklerini söyledi.

Çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen bir veli, "Bizde onda daha fazla heyecan var. 2 günden beri heyecanını yensin diye uğraşıyoruz. Ama şuanda baya bir sıkıntılı vaziyette. Heyecanlı vaziyette. Fazlasıyla hazırlandı. Çocuğun geleceği için ilk adımlardan bir tanesi. Adımını ne kadar doğru atar, ne kadar atamaz çocukların o anki heyecanına bağlı. Hepsine başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Murat Solak