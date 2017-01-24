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Tepeli pelikanların Gölyazı'da taze balık keyfi

Kışı geçirmek için binlerce kilometre yol kat edip Balıkesir Manyas Kuş Cenneti'ne gelen tepeli pelikanlar, yiyecek balık bulamayınca Gölyazı'daki Uluabat gölünü tercih etmeye başladı.

Tepeli pelikanların Gölyazıda taze balık keyfi

24 Ocak 2017 09:23

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Gölyazı'ya gelen tepeli pelikanların beslenme saati fotoğraf sanatçısı Orhan Turhan tarafından görüntülendi.
Türkiye'de bataklık ve sulak alanların kurutulmasının ardından 25 yerde üredikleri bilinen tepeli pelikanlar, kış aylarını balığın bol olduğu tatlı su göllerinde, barajlarda, nehir ağızlarında ve dalyanlarda geçiriyor. Aralık ayı ile birlikte bahara kadar Marmara bölgesinde özellikle Balıkesir Manyas gölü ve çevresinde görülen tepeli pelikanlar, yiyecek balık bulamayınca Bursa'ya da gelmeye başladı. Uluabat gölündeki tarihi Gölyazı köyü kıyılarında avlanan tepeli pelikanların balık keyfi fotoğraf sanatçısı Orhan Turhan tarafından ölümsüzleştirildi.
 


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