Terhisine bir ay kala şehit oldu |Piyade Onbaşı Abdülselam Halat

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Zengiltepe üs bölgesine PKK’lı teröristler tarafından güdümlü füzeyle düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Onbaşı Abdüsselam Halat’ın (21) terhisine 1 ay kala şehit düştüğü öğrenildi. Medet ve Fatma çiftinin 7 çocuğundan en küçüğü olan Abdülselam Halat'ın vatani görevini yapmadan önce Şanlıurfa'da bir mağazada satış elemanı olarak çalıştığı ve bekar olduğu öğrenildi. Acemi birliği Kayseri'de olan Abdülselam Halat'ın usta birliğinde ise Hakkari'ye gittiği belirlendi.

Bekir Basmacı - Sinan Özdemir

