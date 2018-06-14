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Terhisine bir ay kala şehit oldu |Piyade Onbaşı Abdülselam Halat

Hakkari'de PKK'lı teröristler tarafından üs bölgesine düzenlenen hain saldırıda şehit olan Piyade Onbaşı Abdülselam Halat'ın terhisine 1 ay kala şehit düştüğü öğrenildi.

Terhisine bir ay kala şehit oldu |Piyade Onbaşı Abdülselam Halat

14 Haziran 2018 15:31

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Zengiltepe üs bölgesine PKK’lı teröristler tarafından güdümlü füzeyle düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Onbaşı Abdüsselam Halat’ın (21) terhisine 1 ay kala şehit düştüğü öğrenildi. Medet ve Fatma çiftinin 7 çocuğundan en küçüğü olan Abdülselam Halat'ın vatani görevini yapmadan önce Şanlıurfa'da bir mağazada satış elemanı olarak çalıştığı ve bekar olduğu öğrenildi. Acemi birliği Kayseri'de olan Abdülselam Halat'ın usta birliğinde ise Hakkari'ye gittiği belirlendi.  

Bekir Basmacı - Sinan Özdemir
 

 

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