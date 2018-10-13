Terör bitti, turizm yatırımı başladı

Terör örgütü PKK'nın lojistik merkezi olarak kullandığı Kato Dağı'nın temizlendiği, Faraşin Yaylası'nda da başlatılan geniş kapsamlı operasyonun sürdüğü Beytüşşebap'ta, turizm yatırımları başladı. İlçede vatandaşların yaz-kış akın ettiği Zümrüt Kaplıcası, Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) projesiyle modern bir görünüme kavuşacak. Kato Dağı'nın eteğindeki kaplıcaya 2 milyon 143 bin TL yatırım yapılacak.

Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, önceki Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener'in DİKA'ya proje sunduğunu anımsatarak, "Ajans projeyi kabul etmişti. Şimdi bunu hayata geçirme görevi bize düştü. Biz de çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Hiçbir ödenek sıkıntısı yok. Kaplıca son derece modern bir görünüm kazanarak, oteliyle, restoranıyla, kapalı ve açık yüzme havuzlarıyla, ‘Turizmde ben de varım' diyecek” diye konuştu.

Hakkari'den kaplıcaya gelen Zeki Ertuş, kaplıcaya gelmek için kilometrelerce yol kat ettiğini belirterek, “Kaplıca için geldim. Hastaydım biraz şifasını buldum. Birkaç gündür buradayım. Su olarak çok güzel bulduk. Ayak, romatizma ve bel ağrısı için geldim” dedi.

İlhami Acar adlı vatandaş ise projeyle yeni bir tesis olacağını duyduğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Yıllardır böyle bir çözüm istiyorduk Allah razı olsun kaymakamımızdan. Burası modern bir tesis olarak faaliyete girecekmiş. Çok eksiği vardı buranın, umarız düzelir" şeklinde konuştu.

Serdar Gükçe

