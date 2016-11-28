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Terör mağdurları, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan Emniyet Müdürlüğü ek binasına terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda evleri zarar gören vatandaşlar, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Terör mağdurları, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi

28 Kasım 2016 11:00

Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Emniyet Müdürlüğü ek binasına, 4 Kasım’da, bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 2’si polis, 13 kişi şehit olmuş, 100’ün üzerinde kişi yaralanmış, çok sayıda ev ve iş yerinde de hasar oluşmuştu. Patlamada, evleri zarar gören vatandaşlar, bir araya gelerek, basın açıklaması yaptı. Mahalleli adına konuşan ve evinin büyük hasar gördüğünü anlatan Sedat Elaltunterin, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa mail yoluyla şikayetlerini ve mağduriyetlerini bildireceklerini söyledi. Elaltunterin, “Önümüz kış. Bu aileler perişan durumda. Kimse kira veremiyor. Diyarbakır’da kiralar 400 ile 500 TL arasındayken şimdi ise 700 ve 800 TL oldu. Kira ödeyemiyorlar. Yetkililer biran önce kira yardımında bulunsun. Bu binaların sorunu çözülene kadar. Ayrıca burada yıkılması gereken bina için ise 360 bin TL verilecek. Bu bina onarılmaz. Oturulabilir raporu da verilmiyor. Bize Bağlar ilçesindeki binaların depreme dayanıklı değilmiş. Binalar yıkılacak dediler ama aradan zaman geçti, sadece iki binayı mecbur kaldıkları için yıktılar” dedi. 

Etiketler: diyarbakır, Emniyet Müdürlüğü, terör mağdurları


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