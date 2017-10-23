Diğer
Kategoriler

Terör örgütlerinden kanlı ittifak: Hedef AK Parti

Muğla’da ağır darbe alan bölücü hainlerin intikam için eylem hazırlığında olduğu belirlendi.

Terör örgütlerinden kanlı ittifak: Hedef AK Parti

23 Ekim 2017 07:56

Terör örgütü PKK/KCK, çözüm sürecinin bitiren saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin art arda yaptığı başarılı operasyonlar sebebiyle sol terör gruplarına çağrı yapmıştı. Terör örgütü DHKP-C’nin dışında 9 sol terör örgütü, buna cevap vermiş ve çok sayıda teröristi “Türk Solu” adıyla bilinen Halkların Birleşik Devrim Hareketi’ne (HBDH) katılmasını sağlamıştı.

Örgüt mensupları PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’nin kontrolünde olan Kobani ve Kamışlı bölgesindeki kamplarda silahlı eğitim aldı.

Sabotaj, patlayıcı ve saldırı konusunda eğitimlerini tamamlayan teröristler, Suriye’nin Lazkiye şehri üzerinden deniz yoluyla Akdeniz bölgesine sızdı. Sızan gruplardan biri, ilk olarak “Ege Kırsal Açılımı Faaliyetleri” kapsamında İzmir’e kadar geldi. Toplam 13 kişilik grup, burada 31 Ağustos 2017 tarihinde İzmir Buca’da cezaevi aracına saldırdı. Silahlı ve bombalı saldırıda 10 personel yaralandı. Ardından grup ikiye bölünerek Muğla bölgesine geçti. Güvenlik güçlerinin yaptığı takip sonucunda Köyceğiz kırsalında kıstırılan teröristlerden 6’sı ölü, 7’si sağ olarak etkisiz hâle getirildi. Öldürülen teröristlerin intikamını almak için harekete geçen silahlı örgütün, teröristlere verdiği talimatlar güvenlik güçlerince deşifre edildi. Bu talimatlarda örgütün “Öncelikle AK Parti yöneticileri ve binaları” olmak üzere imkân bulunursa adliye/emniyet/askeri bina ve personeline silahlı ve bombalı saldırı planladığı öğrenildi.

Ünsal Ergel - Türkiye gazetesi

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç