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Terör örgütü DEAŞ üyesi 3 kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi Irak uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Terör örgütü DEAŞ üyesi 3 kişi adliyeye sevk edildi

14 Mart 2018 15:05


Kayseri Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uluslararası terörist faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesi, faaliyetlerinin engellenmesi, yeni eleman temininin önüne geçilmesi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde geçmiş dönemde Suriye ve Irak'ta DEAŞ terör örgütü yanlısı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu Hamza Khalid Müslim, Mustafa Ahmed Hamad ve Mustafa Su'ud Hamad Said yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabip'te sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.  

Turan Bulut

Etiketler: DEAŞ, Kayseri

 

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