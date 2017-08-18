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Terör örgütü PKK propagandası iddiası gerginliği

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Güneydoğu Anadolu illerinden baraj inşaatında çalışmak amacıyla gelen bazı kişilerin terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiası üzerine ilçede gerginlik yaşandı.

Terör örgütü PKK propagandası iddiası gerginliği

18 Ağustos 2017 07:40

Altıntaş merkezinde bir evde konaklayan Güneydoğu Anadolu kökenli işçilerin araç içinden terör örgütü propagandası yaptığı ve Türkiye Cumhuriyeti aleyhine küfürlü konuştuğu öne sürüldü. İddiaları duyan ilçe sakinlerinden bir grup, söz konusu işçilerin kaldığı Dörtyol Meydanı'ndaki binanın önünde toplandı. Yaşanan gerginlik nedeniyle Kütahya merkezden ilçeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Gerginliğin büyümesinin ardından Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik de olay yerine geldi.

Altıntaşlılar, ilçelerinde terör örgütü sempatizanı istemediklerini söyledi.

Vatandaşları sakinleştirmeye çalışan İl Emniyet Müdürü Çevik, şüphelilerin gözaltına alındığını ve devletin gerekeni yapacağını dile getirerek, kalabalığın dağılmasını istedi. Bunun üzerine vatandaşlar dağıldı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

Hüseyin Efe 


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