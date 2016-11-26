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Terör örgütünün finans kaynağına darbe vuruldu, 2 terörist öldürüldü

Güvenlik güçlerinin, bölücü terör örgütünün en büyük finansal kaynağı olan kaçakçılığa yönelik Hakkari Yüksekova'da yaptıkları operasyonda 5 milyon paket kaçak sigara ele geçirildi. İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 3 teröristten 2'sinin silahlı İHA ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Terör örgütünün finans kaynağına darbe vuruldu, 2 terörist öldürüldü

26 Kasım 2016 13:16

TSK'dan yapılan açıklamada, 26 Kasım 2016 tarihinde, 08.30 sularında Hakkari Çukurca kırsalı Uzundere Güven Dağı doğusu Kuzey Irak Dare Tepe bölgesinde insansız hava aracı ile tespit edilen üç teröristten ikisinin silahlı İHA ile etkisiz hale getirildiği belirtilerek, bir teröristin ise ağır yaralandığı bildirildi. Bugüne kadar bölgede icra edilen operasyonlarda Hakkari’de 538; Çukurca’da 394 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Ayrıca Hakkari Yüksekova ilçesi Keçili köyünde İl Jandarma Alay Komutanlığı ve Dağ Komando Tugay Komutanlığı unsurlarınca yapılan ortak operasyonlarda 5 milyon paket sigara ele geçirildiği kaydedildi. 

Etiketler: pkk, PKKnın finans kaynakları


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