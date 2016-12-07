Sultangazi yol ayrımında meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Akşam saat 21.00 sıralarında Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’nden savcı Evliya Çalışkan'ı alarak hareket eden ekipler yola çıktı. Sultangazi yol ayrımına gelindiğinde yol kenarından savcıyı taşıyan ekip otomobiline ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda 3 mermi makam otomobiline isabet ederken, şans eseri otomobil içerisinde bulunan savcı ve korumaları yaralanmadı.

Saldırının gerçekleşmesinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Ekipler savcıyı taşıyan makam otomobilinin geçiş güzergahında bulunan noktalarda çalışma yaptı. Ekipler olayı gerçekleştirmiş olan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması amacıyla geniş çapta soruşturma başlattı.

Oğuzcan Yazar

