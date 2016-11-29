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Terörden kaydı bulunan şahıs mültecilerle yakalandı

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta 19 mülteci ve “uyuşturucu madde kullanmak ve terör örgütüne üye olmak” suçlarından kaydı bulunan bir şahıs yakalandı.

Terörden kaydı bulunan şahıs mültecilerle yakalandı

29 Kasım 2016 17:55

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli’nin Demirköy ilçesi Velika Köprüsü mevkiinde Demirköy ilçesine seyir halinde bulunan ve şüphe üzerine durdurulan minibüste yapılan kontrolde araç şoförü Türk vatandaşı ile birlikte 18 Afganistan uyruklu, 1 Suriye uyruklu olmak üzere 19 mülteci yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı şüphesiyle yakalanan R.A. ve Suriye vatandaşı olduğunu beyan eden şahsın alınan parmak izi mukayesesi sonucu Ağrı’nın Doğubeyazıt nüfusuna kayıtlı A.D. isimli şahıs olduğu, şahsın yapılan kimlik sorgusunda ‘Uyuşturucu madde kullanmak ve terör örgütüne üye olmak’ suçlarından eski suç kaydı bulunduğu ancak aranmadığı tespit edildi.

Şüpheli A.D. hakkında gerekli yasal işleme başlanıldı. 

Kaner Akaner
 

Etiketler: mülteci, terör


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