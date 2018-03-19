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Teröristler odun toplayan köylülere saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı

Bitlis’te teröristler tarafından odun toplayan köylülere yönelik düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Teröristler odun toplayan köylülere saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı

19 Mart 2018 17:18

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Kayalıbağ köyü kırsalında saat 13.45 sıralarında odun toplamak amacıyla bölgede bulunan 5 vatandaşa yönelik saldırının gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Henüz tespit edilemeyen bir bölgeden bir grup bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu tarafından saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırı neticesinde Nurullah Kılıçarslan isimli vatandaş hayatını kaybetmiş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanan 4 vatandaşımız ise Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.  

 

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