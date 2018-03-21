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Teröristlerden kurtulan Afrinli çocuklar artık daha mutlu

Afrin'i teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), gösterdiği şefkat ve sevgiyle Afrinli çocukların yüzünü güldürüyor.

Teröristlerden kurtulan Afrinli çocuklar artık daha mutlu

21 Mart 2018 13:23

TSK'nın 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin'de sivillerin YPG-PYD-PKK terör örgütünün baskıları sonucu günlerdir yaşadığı tedirginlik yerini sevince bıraktı. Yıllardır teröristlerin zulmü altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan Afrinli vatandaşlar, TSK'nın başarıyla sonuçlanan operasyonuyla rahat nefes almaya başladı. TSK'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaştığı fotoğraflar, Afrinli çocukların mutluluğunu gözler önüne serdi. Teröristlerden arındırılan sokaklarda artık rahatça gezip oynayabilen çocuklar, kahraman Mehmetçiğin şefkat eline asker selamıyla karşılık veriyor. TSK'nın fotoğraflarla paylaştığı "Mehmetçik Afrin'de çocuklarla. Temiz kalpler bir arada" notu ise göz doldurdu.  

 

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