Teröristlere ait mühimmat ele geçirildi!

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında, Pervari ilçesinde bulunan Yazlıca Dağı (Herekol) Dağı bölgesinde 24 Eylül 2018 günü saat;13.30 sıralarında icra edilen şehit Jandarma yüzbaşı Yunus Çelebi- 4 operasyonu kapsamında, Çakırsöğüt 3'ncü Jandarma Komando Tabur Komutanlığına bağlı Çakır-6 unsurları tarafından, gerçekleştirilen arazi arama/tarama faaliyetinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait 2 adet boş uçaksavar kovanı, 3 adet bantlanmış pil bloğu, 4 adet mutfak tüpü, 3 çift Mekap ayakkabı, 2 adet battaniye ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler, Cumhuriyet savcısının talimatı ile olay yerinde imha edilmiştir" denildi.

Mehmet Niyazi Deniz

