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Teröristlere bir darbe daha: 1 sığınak ve patlayıcı ele geçirildi

Tunceli'de güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda teröristlerin kullandığı 1 sığınak, 1 kilogram patlayıcı ve çok miktarda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirilerek imha edildi.

Teröristlere bir darbe daha: 1 sığınak ve patlayıcı ele geçirildi
Teröristlere bir darbe daha: 1 sığınak ve patlayıcı ele geçirildi - Foto Galeri

09 Ocak 2018 20:41
Teröristlere bir darbe daha: 1 sığınak ve patlayıcı ele geçirildi - Tıkla İzle

Tunceli Valiliği, merkez ve Pertek ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından bölücü terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığını bildirdi.

Bugün yapılan operasyonlarda teröristlerin kullandığı 1 sığınağın imha edildiği bildirilen Valilik açıklamasında, “İl Jandarma Komutanlığımızca merkez ve Pertek ilçemiz kırsalında yapılan operasyonlarda toprak altına gizlenmiş vaziyette ve sığınak içerisinde 1 kilogram patlayıcı madde, 3 adet büyük tüp, 1 adet küçük tüp, 2 adet cep telefonu, 1 adet çadır, 1 adet branda, 20 adet pil, 10 adet pil bloğu, 1 adet gaz lambası, 5 adet kürek, 2 adet kazma, 3 adet balyoz, 2 adet keser, 4 adet murç, 2 adet çekiç, 24 adet bant, 400 metre elektrik kablosu, 1000metre ince telefon kablosu, 1 adet tabanca kılıfı, 3 çift ayakkabı, 1 adet yağmurluk, 1 adet çakmak gazı ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi. 

Fatma Çıray
 

Etiketler: sığınak, Tunceli

 

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