Teröristlerin yaraladığı annesini 10 kilometre sırtında taşıdı

Cinderes'ten yaklaşık 10 kilometrelik yolu oğlunun sırtında aşarak Türkiye'ye sığınan Hilal el-Ahmet, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Teröristlerin saldırısı sonucu sırtından yaralanan ve kan kaybeden yaşlı kadın, Reyhanlı'daki hastande tedavi gördükten sonra şimdi ilçenin sınır köyünde kurulan çadırda barınıyor. Çevredeki vatandaşlar aileye gıda ve yakacak desteğinde bulundu.

Afrin'in Cinderes bölgesinde yaşadıklarını belirten 45 yaşındaki Dalal Kerduş, Türkiye'ye karşı savaşmak istemedikleri için PYD/PKK'lı teröristlerden baskı gördüklerini, bu nedenle Afrin'i terk etmenin yollarını aradıklarını anlattı. Kerduş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "PKK ve Esad bize orada zulüm ediyor. Sıcak çatışmaların arasında kalınca hemen anne ve babamı yanıma alarak zeytinliklerin arasına saklandım. Bu sırada annemin sırtına kurşun geldi. Yaklaşık 10 kilometre annemi sırtımda taşıyarak Türk askerlerinin yarına geldim. Bizi pemen hastaneye götürdüler. Gerekli bütün işlemleri yaptılar" dedi.

Anne Hilal el-Ahmet ise Türk devletine teşekkür ve dua etti.

Refik Fidan - Aykut Yeniçağ