Edinilen bilgile göre olay, Afyonkarahisar-İzmir karayolunda meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen ve ismi henüz tespit edilemeyen şahsın kullandığı 07 VFU 75 plakalı otomobil Varan Kavşağında ters yöne girerek ilerlemeye başladı. Arabanın 4’lü sinyallerini yaktığı da gözlenen sürücüsün yaptığı bu akıl olmaz olay bir başka araçta bulunan bir kişi tarafından amatör kamera ile an be an kayıt altına alındı.

ARAÇTAN KAÇMAK İÇİN YOĞUN ÇABA HARCADILAR

Kameraya yansıyan yaklaşık 3.5 dakikalık görüntülerde alkollü olduğu öne sürülen araç sürücüsünün ters yöne girdikten sonra hızla ilerlediği görülüyor. Yolda ilerleyen ve üzerilerine ters yönden bir aracın geldiğini gören sürücülerin ise araçtan kaçmak için yoğun çaba gösterdikleri gözleniyor. Ters yöne giren otomobil çok sayıda aracı tehlikeye düşürürken, 07 EOV 76 plakalı aracın ise diğer araçlar gibi şanslı olmadığı ve üzerlerine gelen otomobilden kaçmak isterken bariyerlere çarptığı belirtildi. 07 EOV 76 plakalı araç içerisinde bulunan Halil Bektaş ve Bülent Azan’ın ise kazada yaralandığı kaydedildi.

POLİS TARAFINDAN DURDURULDU

Olayın ardından ters yönde ilerleyen araç polis ekipleri tarafından durdurulurken, ismi açıklanmayan şoförüne alkollü araç kullandığından ve kazaya sebebiyet vermesinden dolayı işlem yapıldığı aktarıldı. Aracın ise çekici ile otoparka çekildiği, ayrıca olayla ilgili soruşturma başlatıldığı da bildirildi. Öte yandan, amatör kamera tarafından an be an çekilen olay anı görüntüsü ise internetteki sosyal paylaşım sitelerinde tıklanma rekorları kırdı.