Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Ters şeride giren alkollü sürücü 2 kişiyi yaraladı

Ters şeride giren alkollü sürücü 2 kişiyi yaraladı

Afyonkarahisar’da ters yöne girerek yaklaşık 7 kilometre boyunca ilerleyen alkollü otomobil sürücünün kullandığı araç, başka bir araca çarptıktan sonra bariyerlere vurarak durabildi. O anlar amatör bir kamera tarafından da kayıt altına alındı.

Ters şeride giren alkollü sürücü 2 kişiyi yaraladı

19 Eylül 2016 14:57
Ters şeride giren alkollü sürücü 2 kişiyi yaraladı - Tıkla İzle

Edinilen bilgile göre olay, Afyonkarahisar-İzmir karayolunda meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen ve ismi henüz tespit edilemeyen şahsın kullandığı 07 VFU 75 plakalı otomobil Varan Kavşağında ters yöne girerek ilerlemeye başladı. Arabanın 4’lü sinyallerini yaktığı da gözlenen sürücüsün yaptığı bu akıl olmaz olay bir başka araçta bulunan bir kişi tarafından amatör kamera ile an be an kayıt altına alındı.

ARAÇTAN KAÇMAK İÇİN YOĞUN ÇABA HARCADILAR

Kameraya yansıyan yaklaşık 3.5 dakikalık görüntülerde alkollü olduğu öne sürülen araç sürücüsünün ters yöne girdikten sonra hızla ilerlediği görülüyor. Yolda ilerleyen ve üzerilerine ters yönden bir aracın geldiğini gören sürücülerin ise araçtan kaçmak için yoğun çaba gösterdikleri gözleniyor. Ters yöne giren otomobil çok sayıda aracı tehlikeye düşürürken, 07 EOV 76 plakalı aracın ise diğer araçlar gibi şanslı olmadığı ve üzerlerine gelen otomobilden kaçmak isterken bariyerlere çarptığı belirtildi. 07 EOV 76 plakalı araç içerisinde bulunan Halil Bektaş ve Bülent Azan’ın ise kazada yaralandığı kaydedildi.

POLİS TARAFINDAN DURDURULDU

Olayın ardından ters yönde ilerleyen araç polis ekipleri tarafından durdurulurken, ismi açıklanmayan şoförüne alkollü araç kullandığından ve kazaya sebebiyet vermesinden dolayı işlem yapıldığı aktarıldı. Aracın ise çekici ile otoparka çekildiği, ayrıca olayla ilgili soruşturma başlatıldığı da bildirildi. Öte yandan, amatör kamera tarafından an be an çekilen olay anı görüntüsü ise internetteki sosyal paylaşım sitelerinde tıklanma rekorları kırdı.

Etiketler: Afyonkarahisar, alkollü sürücü, polis


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 33°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!