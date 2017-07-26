TESK Genel Başkanı Palandöken: “Bırakın her işi erbabı yapsın”

Kamu kurumları ve yerel yönetimlerin artık esnaf ve sanatkarların işini yapmaması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı açıklamada 'ekmeği ekmekçiye ver, bir ekmek de fazla ver' atasözünü hatırlatarak, "Ülke genelindeki bütün fırınlarımız şu an itibariyle kapasitelerinin çok altında dörtte bir kapasite ile çalışıyorlar. Eğer belediyelerimiz ve yerel yönetimler halka ucuz ve ücretsiz ekmek dağıtmak istiyorlarsa fırıncı esnafından alıp öyle yardım yapsınlar. Esnaf ve sanatkarımız ülke ekonomisinin can damarlarıdır. Bu fırınlar ve iş yerlerinin hepsi milli servettir. Kimsenin milli serveti yok etmeye hakkı yoktur. Yerel yönetimlerde Anayasamızın 173. maddesine uygun hareket edip esnaf ve sanatkarı desteklemelidirler. Mahalli idareler fırıncı oldu ekmek satıyor. Kamunun görevi ekmek satmak mıdır? Yine kamunun görevi misafirhaneleri otel, salonları ise düğün evi olarak işletmek midir?” diye konuştu.

“Bırakın her işi erbabı yapsın”

Palandöken, yerel yönetimlerin haksız rekabetleri karşısında esnaf ve sanatkarların sürekli direndiklerini ancak son dönemde esnafın dayanma gücünün kalmadığını anlatarak, “Pek çok yerde açık market işletiliyor. Taksicimizin işini engelleyen adli servisler, minibüsçünün işini engelleyen sosyete pazar servisleri faaliyette. Bankalar altın alım-satımı yaparak kuyumculuk sektörüne darbe vurdular. Binlerce esnaf bu tür karar ve uygulamalardan etkilenerek dükkanlarını kapatıyor. Buna bir dur demenin zamanı geldi. Bırakın her işi erbabı yapsın” şeklinde konuştu.

Ülkede yaklaşık 2 milyon esnaf ve sanatkarın kamunun yanlış uygulamalarından zarar gördüğünü ifade eden Palandöken, “Esnafa bir bir darbe vurulmaya çalışılıyor. Ekmek nimettir, bununla oynamayın. Yerel yönetimler asli görevlerini yapsınlar. Yerel yönetimler tarafından satılan ekmeğin maliyetini bilen yok. Fırınlarda yanan yakıt aynı, elektrik aynı ama nasıl ucuza ekmek veriliyor, bilen yok. Bu işi yapan fırıncılar milyonlarca ekmeği satamadığı için çöpe atmak zorunda. Bu da esnafın zarar etmesi ve zamanla yok olması demektir. Acele tedbir alınarak haksız rekabetin önüne geçilmeli ya da esnafa rekabet edebilecek eşit şartlar sağlanmalı. Esnaf ve sanatkarın olmadığı yerde kültür ve yaşam olmaz. Esnaf ülkenin çimentosudur. Bu çimento olmaz ise bina ayakta duramaz. Bir an önce binanın ayakta durması ve yapının bozulmaması için önlemler alınmalı ve herkes kendi işini yapmalıdır” dedi.